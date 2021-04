Google voorziet de webversie van Google Meet van een aantal vernieuwingen. De nieuwe interface wordt onder andere overzichtelijker en toegankelijker. Ook introduceert het bedrijf virtuele video-achtergronden.

Het vernieuwde Google Meet verschijnt in mei, meldt het bedrijf in een blogpost. Google voert in totaal vijf verbeteringen door, waardoor het platform overzichtelijker en gebruiksvriendelijker wordt.

Nieuw ontwerp

Vanaf mei krijgen gebruikers de mogelijkheid om meerdere videofeeds vast te pinnen, of om een presentatie te ‘ontpinnen’ en het formaat hiervan te verkleinen. Zo kun je bijvoorbeeld een presentatie en de spreker uitlichten, of meerdere sprekers tegelijk. Ook maakt het bedrijf het voortaan mogelijk om je eigen webcambeeld te vergroten, verkleinen, verplaatsen of verbergen.

Databesparing op mobiele netwerken

Met de functie Databesparing maakt Google het videobelplatform toegankelijker voor onderweg. Door het datagebruik op mobiele netwerken te beperken, kun je besparen op datakosten. Dit is vooral handig wanneer je op een plek zonder stabiele wifi-verbinding werkt en van je smartphone een wifi-hotspot hebt gemaakt.

Modus bij te veel licht

Heb je tijdens het videobellen een raam achter je? Dan kan het zomaar zijn dat jij nogal onderbelicht raakt ten opzichte van het zonnige raamkozijn. Google Meet detecteert dit nu en past automatisch de helderheid aan om jouw zichtbaarheid te verbeteren. Het videobelplatform maakt hierbij gebruik van kunstmatige intelligentie, oftewel AI.

Autozoom

Daarnaast introduceert Google Meet nog een functie die wordt aangedreven door AI, namelijk Autozoom. Door in te zoomen blijven sprekers gecentreerd in beeld. Deze nieuwe functie zal echter enkel voor (betalende) Google Workspace-abonnees beschikbaar zijn.

Nieuwe achtergronden

Tot slot is het met het vernieuwde Google Meet mogelijk om je achtergrond te vervangen door een video. Het bedrijf begint met drie opties: een klaslokaal, een feest en een bos. Later volgen meer variaties.

