Videobel-app Google Duo moet binnen twee jaar het veld ruimen voor Google Meet. Laatstgenoemde groeit namelijk veel harder dan Google Duo en het bedrijf voelt er weinig voor om twee videobeldiensten in de lucht te houden.

Gerucht: Google Meet gaat Google Duo vervangen

Dat meldt 9to5Google. De website claimt te hebben gesproken met mensen die op hoogte zijn van Googles toekomstplannen. Het techbedrijf heeft momenteel meerdere apps om te videobellen, maar zou in de toekomst meer focus aanbrengen. Google Duo gaat volgens 9to5Google daarom op den duur het veld ruimen voor Google Meet.

Google Duo

Deze beslissing is genomen door Javier Soltero, kersvers hoofd van Googles G Suite-afdeling, dat zich op zakelijke gebruikers richt. Soltero voelt er volgens 9to5Google weinig voor om meerdere videobel-apps te ondersteunen en grijpt de flinke groei van Google Meet aan om het productaanbod te versimpelen.

Google Duo zou binnen twee jaar vervangen worden, aldus de Amerikaanse website. De huidige zakelijke videobel-app, Google Meet, gaat volgens het gerucht diens plekje innemen. Soltero zou, om verwarring bij klanten te voorkomen, de naam wel iets aanpassen: Google Duet.

Google Meet

Deze samenvoeging van Google Duo en Google Meet is dus gericht op zowel zakelijke als niet-zakelijke gebruikers. Verdere details over de videobeldienst zijn momenteel onduidelijk. Wel schrijft 9to5Google dat het ontwikkelteam van Google Duo de mededeling van Soltero niet zag aankomen.

Nieuwe richting voor Googles chat-apps

Google Duo werd in 2016 aangekondigd als vervanger van Hangouts. In tegenstelling tot eerdere chat-apps van Google, zoals het geflopte Google Allo, is Duo wél een succes gebleken. De gratis videobel-app werd afgelopen juli bijvoorbeeld nog geüpdatet zodat je met 32 mensen tegelijkertijd kunt bellen.

Sinds het begin van de coronacrisis groeit Google Meet echter veel harder. Afgelopen april maakte het techbedrijf bekend dat Meet er destijds dagelijks zo’n 3 miljoen gebruikers bij kreeg. Het totaal aantal belminuten was met een factor 30 gestegen, terwijl Duo op 8 bleef ‘steken’.

Alternatieven voor Google Meet

Google Meet is sinds kort overigens ook in Gmail te vinden. In onderstaand artikel leggen we uit hoe je dat weer uitzet. Ben je op zoek naar alternatieven? Check dan ons artikel waarin we 5 Android-apps om te videobellen op een rijtje hebben gezet.