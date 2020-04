Fijn: binnenkort minder misbruik via Google Chrome-extensies

Google heeft nieuwe eisen bekendgemaakt waaraan Chrome-extensies moeten (gaan) voldoen. Zo wil de zoekgigant allerlei vormen van misbruik tegengaan. Extensies die op 27 augustus niet aan de voorwaarden voldoen, kunnen uit de Chrome Web Store verdwijnen.

Google en misbruik Chrome-extensies

Google gaat een harder beleid voeren tegen louche extensies voor browser Google Chrome. Inmiddels zijn er ruim 200.000 van zulke extensies te downloaden, aldus Google. Met zo’n extensie zorg je voor meer, leuke of nieuwe functionaliteiten in de browser. Google constateert dat er de laatste tijd steeds meer misleidende extensies in de Chrome Web Store te vinden zijn, zo is te lezen op Chromium Blog.

Met nieuwe regels, die vanaf 27 augustus ingaan, wil Google het een stuk lastiger maken voor kwaadwillenden om mensen om de tuin te leiden. Ontwikkelaars mogen vanaf die datum niet meer meerdere extensies publiceren die dezelfde functionaliteit bieden. Ook moeten de omschrijving en metadata van de extensie kloppen met wat de extensie daadwerkelijk doet. In het verleden werden onder andere Chrome-extensies gepubliceerd die zich voordeden als een bekende adblocker, maar dat helemaal niet waren.

Extensies mogen geen notificaties meer versturen met spam, advertenties, phishingpogingen of promotionele acties. Daarnaast treedt Google harder op tegen het manipuleren van de plek in de Chrome-winkel van zulke extensies.

Door bijvoorbeeld frauduleuze reviews te (laten) plaatsen, kunnen ontwikkelaars van malafide extensies betere zichtbaarheid verwerven. Ook gaat de zoekgigant kijken naar het aantal installaties, wat te manipuleren valt, waardoor een extensie een hogere ranking krijgt.

Aanpassen van extensies kan tot 27 augustus

Ontwikkelaars hebben tot 27 augustus om hun extensies te laten voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Als er daarna niet aan alle eisen wordt voldaan, kan Google de desbetreffende extensie verwijderen uit de Chrome Web Store. Ook worden de extensies bij gebruikers dan uitgeschakeld, waardoor ze onbruikbaar zijn.

De maand april stond op Android Planet geheel in het thema van Chrome. Zo schreven we ook nog over vijf leuke extensies om browsen met Google Chrome een stuk fijner te maken. Check ook onze handige tip om te zorgen dat Google Chrome niet al je werkgeheugen opeet of onze lijst met vijftien handige Chrome-tips om alles uit de browser te halen.

