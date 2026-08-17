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Pixel 11-reclame laat mysterieuze fitnesstracker van Google zien

Mike Peek
Mike Peek
17 augustus 2026, 10:59
2 min leestijd
Pixel 11-reclame laat mysterieuze fitnesstracker van Google zien

Werkt Google aan een eigen fitnesstracker? Het heeft er alle schijn van. Een dergelijk apparaatje is namelijk te zien in een advertentie voor de Pixel 11 en de Pixel Watch 5. Hopelijk gaat het niet om een AI-flater.

Lees verder na de advertentie.

Werkt Google aan nieuwe fitnesstracker?

Google bracht recent de Pixel Watch 5 uit. Mooi apparaatje, maar met een adviesprijs van 419 euro niet bepaald goedkoop. Wie een voordeligere optie zoekt om zijn gezondheid te monitoren, kan terecht bij de Fitbit Air, al zit daar dan weer geen schermpje op. Je moet hem verbinden met je smartphone.

Google fitnesstracker

Wie hoopt op een tussenweg, een nieuwe fitnesstracker van Google bijvoorbeeld, heeft misschien wel geluk. Zo’n apparaatje is namelijk te zien in een advertentie voor de Pixel 11-toestellen. Dat is erg opvallend, want de fabrikant heeft nog niets losgelaten over het bestaan van deze tracker.

Sommige mensen denken zelfs dat het om een door Gemini gegenereerd plaatje kan gaan, waarbij de AI er lustig op los heeft gefantaseerd. Tot het tegendeel is bewezen, achten wij Google daar net iets te professioneel voor.

De fabrikant beloofde vorig jaar dat we in 2026 meer Fitbit zouden zien. De Fitbit Air loste die belofte al in, maar het is natuurlijk niet ondenkbaar dat we daarnaast eindelijk een Fitbit Charge 7 mogen verwachten. De Charge 6 stamt uit 2023 en is echt wel toe aan een opvolger. Een echte ‘Pixel Tracker’ hoort ook tot de mogelijkheden.

Langere batterijduur, geen WearOS

Een fitnesstracker heeft veel minder mogelijkheden dan een echte smartwatch. Zo kun je er geen apps op installeren, wat wel mogelijk is met horloges die WearOS als besturingssysteem hebben. Wel kun je er natuurlijk al je work-outs mee registreren en bijvoorbeeld de kwaliteit van je slaap in de gaten houden.

Het grote voordeel is dat trackers vaak wel een week meegaan voor je ze moet opladen. De batterijduur van Pixel Watches bedraagt hooguit twee of drie dragen. Er is dus zeker ruimte voor een nieuwe tracker van Google. Hopelijk horen we er snel meer over.

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Bron afbeelding: 9to5Google
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