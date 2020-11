Google bevestigt: Nest Audio Chromecast-integratie komt eraan

Google werkt aan integratie tussen de Nest Audio-speaker en Chromecast. Hierdoor kun je de speaker gebruiken voor het geluid van je televisie, bijvoorbeeld bij het kijken van films en series.

Lees verder na de advertentie.

Nest Audio Chromecast-integratie op komst

Google bevestigt aan de Wall Street Journal dat het werkt aan Nest Audio Chromecast-integratie, maar helaas geeft het bedrijf verder weinig details. Wel lijkt het erop dat de integratie eerst wordt toegevoegd aan de Chromecast met Google TV, die onlangs verscheen. Of je straks ook Nest Audio-speakers kunt koppelen met de Chromecast Ultra (en oudere versies), is onduidelijk.

Als je twee Nest Audio-speakers hebt, dan kun je nu al een ‘Speakerpaar’ aanmaken. Dit betekent dat je de twee speakers aan elkaar koppelt en ze dan samen beter stereogeluid produceren. Het is echter nog niet mogelijk om zo’n speakerpaar dan met een Chromecast te koppelen, zodat je de apparaten ook gebruikt voor het geluid van je televisie.

Daar komt dus in de toekomst verandering in. Wanneer Google de integratie uitrolt, is nog onduidelijk.

Meer over de Nest Audio en Chromecast met Google TV

De Nest Audio is de opvolger van de populaire Google Home en sinds vorige maand in Nederland te koop. De slimme speaker heeft een nieuw design, beter geluid dan zijn voorganger en werkt uiteraard samen met de Google Assistent. Zo kun je met een stemcommando allerlei informatie opvragen, zoals het weerbericht of de afspraken in je agenda.

De nieuwe Chromecast is helaas (nog) niet in Nederland verkrijgbaar. Het apparaat introduceert grote verbeteringen en draait nu op een volwaardige interface: Google TV. Dit betekent dat je apps op het apparaatje kunt installeren en op deze manier Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video en Videoland kijkt. Je hoeft dus niet meer beelden vanaf je smartphone te streamen naar de Chromecast, maar doet dit allemaal op het apparaatje zelf via de meegeleverde afstandsbediening.

Wil je meer weten? We hebben een uitgebreide review van de Chromecast met Google TV geschreven, waarin we alle verbeteringen met je bespreken. Check ook de video hieronder, waarin je de hdmi-dongle in actie ziet.