‘Googles Nest Audio-speaker te zien op officiële foto’s’

De nieuwe slimme speaker van Google, de Nest Audio, is in volle glorie te zien op officiële foto’s. Google kondigt de luidspreker hoogstwaarschijnlijk aan op 30 september.

Dit is de nieuwe Nest Audio-speaker van Google

Op de afbeeldingen, die zijn gepubliceerd door WinFuture, is te zien dat de Nest Audio verschijnt in twee kleuren: ‘Charcoal’ en ‘Chalk’. Het gaat om een donker- en lichtgrijze variant. Je kunt de speaker natuurlijk gebruiken om muziek te luisteren, maar het apparaat ondersteunt ook de Google Assistent. Die helpt je om bijvoorbeeld wekkers te zetten of slimme apparatuur in je huis te bedienen met stemcommando’s.

De officiële foto’s van de Nest Audio tonen vier LEDs, die laten zien wanneer de Google Assistent aan staat. Op de achterkant is een knop aanwezig die alle microfoons fysiek uitschakelt. Dat is handig als je even niet wil dat Google meeluistert. Stereogeluid is mogelijk door twee speakers aan elkaar te koppelen.

De prijs van het nieuwe apparaat lekte al eerder. Voor de Nest Audio betaal je straks 100 euro. Dat is duurder dan de Google Nest Mini.

Meer onthullingen op 30 september

Google kondigt de Nest Audio aan op 30 september. Tijdens dat evenement presenteert het bedrijf naar verwachting nog een aantal andere apparaten. Zo zal de Pixel 5 het levenslicht zien en vermoedelijk ook de Pixel 4a 5G. Dat is een snellere versie van de Pixel 4a met ondersteuning voor 5G.

Daarnaast verwachten we een nieuwe Google Chromecast met Google TV. Dat is de opvolger van de huidige Chromecast Ultra. Google TV is de nieuwe naam van Android TV.

