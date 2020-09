Google heeft de Nest Audio officieel aangekondigd. De opvolger van de Google Home heeft een nieuw design, beter en voller geluid én is goedkoper. De slimme Google-speaker is vanaf 15 oktober verkrijgbaar voor een adviesprijs van 99,99 euro.

Google Nest Audio officieel gepresenteerd

Het techbedrijf heeft de opvolger van de Google Home tijdens een digitaal evenement aangekondigd. De Nest Audio heeft een fris design, kan harder dan zijn voorganger en is bij introductie 50 euro goedkoper. Ook is de slimme speaker voorzien van de Google Assistent.

Nest Audio in vogelvlucht:

Opvolger van Google Home-speaker uit 2016

Rijker en voller geluid

Kan overweg met andere smart home-apparaten

Luistert naar de Google Assistent

Verkrijgbaar in twee kleuren: krijt en houtskool

Adviesprijs van 99,99 euro

Voller en rijker geluid

Zoals je op basis van de naam mag verwachten focust de Google Nest Audio zich op geluidskwaliteit. Naar eigen zeggen kan de speaker 75 procent harder dan zijn voorganger en is de bas 50 procent krachtiger. Je kunt de speaker met je stem bedienen, maar bovenop zitten ook enkele aanraakgevoelige knoppen.

Daarbij is de speaker ‘slim’ omdat hij weet wat je op dat moment afspeelt, en de audio-instellingen daarop aanpast. De Nest Audio wisselt dus van geluidsinstellingen op het moment dat je overschakelt van een Spotify-liedje naar een podcast. Het is overigens mogelijk om twee Nest Audio-speakers aan elkaar te koppelen voor stereogeluid.

Praten tegen je speaker

De Google Home-opvolger is uiteraard voorzien van de Google Assistent zodat je met de speaker kunt praten. Zeg bijvoorbeeld “Hey Google, gaat het vandaag regenen?” om te weten of je de paraplu wel/niet thuis kunt laten. Ook kun je dankzij het stemhulpje je smart home bedienen en zo de verwarming regelen of Philips Hue-lichten dimmen.

Vind je het geen fijn idee om tegen de Nest Audio te praten? Achterop zit een schakelaar om de microfoons (3 in totaal) uit te zetten. Wanneer de vier lampjes aan de voorkant oranje kleuren luistert de Nest Audio niet. Over die behuizing gesproken, volgens Google is de Nest Audio grotendeels uit gerecycled materiaal gemaakt.

Kopen en verkrijgbaarheid

De Nest Audio is per direct vooruit te bestellen bij alle bekende verkooppunten. De slimme Google-speaker kost 99,99 euro en wordt vanaf 15 oktober uitgeleverd.

