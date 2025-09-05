Oeps: Google lekt per ongeluk eigen nieuwe Nest-producten in app

Tim Ligterink
5 september 2025, 15:11
Oeps: Google lekt per ongeluk eigen nieuwe Nest-producten in app

Google komt met nieuwe Nest-apparaten, maar heeft de producten zelf al per ongeluk bevestigd. Zo zit het.

Google Nest Cam en Nest Doorbell gelekt

We verwachten dat Google in oktober een lancering van nieuwe Nest-producten op de planning heeft staan. Welke apparaten worden aangekondigd, is nu al geen verrassing meer. Een blunder in de Google Home-app bevestigt dat we een nieuwe Nest Cam voor binnen en buiten én een nieuwe Nest Doorbell mogen verwachten.

Het was website Android Authority die spotte dat de nieuwe producten nu al in de Home-app staan. Het gaat om de bedrade varianten van de apparaten. In het geval van de derde generatie Nest Doorbell en de Nest Cam voor buiten, bevestig je deze permanent op hun plekken. De Nest Cam voor binnen kun je ook verplaatsten.

google nest producten gelekt

Er zijn ook afbeeldingen van de Nest-producten gelekt. De deurbel komt in het wit, grijs en beige. De buitencamera komt in het wit en grijs. De binnencamera krijgt naast wit en grijs ook een knalrode variant. Waarschijnlijk werken de apparaten vooral via de Google Home-app, waar je rechtstreeks en achteraf beelden kunt bekijken, inclusief audio.

De precieze datum wanneer Google de producten lanceert, is niet bekend. Wel laat de fabrikant op 1 oktober meer weten over Gemini, die de Google Assistent vervangt op slimme Nest-apparaten. We verwachten dat de nieuwe gadgets dan worden gelanceerd. Er komt naar verluidt ook een nieuwe slimme speaker met Gemini.

Meer over Gemini in je slimme huis

Of je nou een Google Nest Mini, Nest Hub of Nest Audio thuis hebt staan: ze zijn allemaal voorzien van spraakbesturing met de Google Assistent. De techgigant liet vorige week weten dat het einde verhaal is en Gemini vanaf oktober zijn entree maakt op deze speakers. Zeg je ‘Hey Google’, dan antwoordt Gemini.

Gemini is gebaseerd op een krachtiger taalmodel en kan daarmee antwoorden op complexe vragen, in plaats van specifieke vooringestelde opdrachten. We houden de uitrol vanaf oktober in de gaten en laten weten wanneer Gemini for Home naar Nederland komt.

Bron: Android Authority
Bron afbeelding: Android Headlines
