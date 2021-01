Google brengt in 2021 minstens één nieuwe Nest camera uit, zo bevestigt het bedrijf. De nieuwe beveiligingscamera’s komen als geroepen, want de huidige modellen dateren alweer uit 2017. Details van de nieuwe modellen zijn nog schaars.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe Google Nest beveiligingscamera in 2021

De meest moderne Nest-beveiligingscamera’s zijn de Nest Cam IQ en Cam IQ Outdoor, die in de loop van 2017 zijn uitgebracht. De Outdoor-versie is sinds kort overal uitverkocht, wat voor 9to5Google reden was om Google te vragen of het model definitief uitgefaseerd is.

Foto: Nest

Google laat 9to5Google weten dat de camera inderdaad niet meer terugkomt in het assortiment van (web)winkels en geeft aan dat er in 2021 een ‘nieuwe line-up van beveiligingscamera’s’ verschijnt. ‘Nest blijft investeren in nieuwe innovaties’, voegt het bedrijf daaraan toe.

Nog weinig details bekend

Er verschijnen dit jaar dus nieuwe Nest-beveiligingscamera’s, maar verdere informatie ontbreekt nog. Bestaande Nest-camera’s filmen in full-hd- of 4K-resolutie en de Cam IQ Outdoor is onder andere voor buiten geschikt. De Cam IQ Indoor werkt op zijn beurt samen met de Google Assistent.

Omdat Google groot inzet op zijn slimme spraakassistent, is het aannemelijk dat er in 2021 minstens één nieuwe Nest camera met Google Assistent-ondersteuning uitkomt. Ook is de kans groot dat minimaal één model geschikt is voor buitengebruik. Vermoedelijk werken de nieuwe camera’s met het Nest Aware-abonnement. Dit maandelijkse abonnement laat je de videofragmenten van de camera’s tot maximaal zestig dagen terugkijken.

Veel concurrentie in beveiligingscamera’s

Google is op dit moment geen grote speler in de markt van slimme beveiligingscamera’s. De Nest-camera’s werden bij hun release jaren geleden positief ontvangen, maar ook (te) duur bevonden. Concurrerende merken als Ring, Arlo, Eufy en Foscam zijn bekendere fabrikanten en lanceren regelmatig nieuwe modellen in allerlei prijsklassen. Het is nog niet duidelijk of Google zich blijft richten op het hogere segment of mogelijk ook goedkopere Nest-camera’s wil uitbrengen.

Het bedrijf werkt overigens ook aan andere nieuwe Nest-producten. Zo verscheen er een paar dagen geleden informatie over een vermeende nieuwe Nest Hub, mogelijk met geavanceerde gebarenbediening.

Lees het laatste nieuws over Nest: