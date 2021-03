Google lanceert naar verwachting binnenkort een nieuwe Nest Hub, zijn slimme luidspreker met scherm. Android Planet-redacteur heeft als fervent Nest Hub-gebruiker een wensenlijstje met drie verbeteringen voor het nieuwe model.

Mijn wensen voor de Nest Hub 2021

De Google Nest Hub verscheen in mei 2019 in Nederland voor 129 euro. Het is een luidspreker die werkt via de Google Assistent-spraakbediening, net als de Nest Mini en Nest Audio. Dankzij het 7 inch-touchscreen toont de Nest Hub ook de tijd, foto’s en andere relevante informatie. Ik heb sinds de releasedatum drie Nest Hubs in gebruik, thuis en op kantoor. Hoewel ik er erg tevreden over ben, zie ik ook genoeg ruimte voor verbetering.

Google introduceert naar verwachting op korte termijn de 2021-editie van de Nest Hub (er is geen 2020-model uitgekomen). Op basis van de geruchten lijkt de Nest Hub 2021 een bescheiden update te worden, zonder één van de drie verbeteringen waar ik op zit te wachten. Jammer, want hieronder leg ik uit hoe de Nest Hub nog beter kan worden.

1. Waterbestendig ontwerp voor de badkamer

De Nest Hub is dankzij zijn 7 inch-scherm lekker compact en ziet er naar mijn mening modern uit. Hij misstaat niet in mijn woon- en slaapkamer. Ik zou er ook graag een in de badkamer plaatsen, maar durf dat niet aan omdat de luidspreker geen waterbestendig ontwerp heeft. Ik ben bang dat de hoge (en warme) luchtvochtigheid het apparaat op korte of langere termijn beschadigt.

Hoe fijn zou het zijn als Google het ontwerp van de Nest Hub 2021 geschikt maakt voor de badkamer? Ik wil graag onder de douche een muziekje opzetten met mijn stem, kijken hoe laat het is of van een Netflix-film genieten als ik in bad zit.

Helaas lijkt de nieuwe Nest Hub zonder een waterbestendig ontwerp te komen. Geruchten spreken over een zeer herkenbaar design, met enkel een nieuwe kleur (lichtblauw) en gebarenbediening via een ingebouwde radar-chip. Dat laatste klinkt interessant, al ben ik benieuwd hoe goed het in de praktijk werkt.

2. Accu voor betrouwbare wekkerfunctie

Een tweede verbetering waar ik erg naar uitkijk, is een ingebouwde accu in de Nest Hub 2021. Niet per se zodat ik de luidspreker kan oppakken en ‘m uren in de tuin kan gebruiken, maar vooral zodat hij niet direct uitvalt bij een korte stroomonderbreking of wanneer ik de stekker uit het stopcontact haal. Ik zou een noodaccu – goed voor bijvoorbeeld een uur gebruik – erg fijn vinden.

Met name omdat ik een Nest Hub op mijn nachtkastje als wekker gebruik. Die wekker zet ik met mijn stem, ‘s nachts zie ik op het scherm hoe laat het is en ‘s ochtends zet ik met een tik op het display of mijn stem de wekker weer uit. Ik vind het fantastisch werken, maar zet nog steeds een wekker op mijn smartphone als ik de volgende ochtend een belangrijke afspraak heb. Ik wil namelijk niet het risico lopen dat de Nest Hub mij ‘s ochtends niet wakker maakt omdat hij ‘s nachts tien seconden geen stroom kreeg, daarom uitviel en zijn wekker is vergeten.

Je raadt het al: dit is mij in die bijna twee jaar twee keer gebeurd. Een Nest Hub 2021 met accu zou stress én de smartphonewekker overbodig maken, maar lijkt er helaas niet te komen. Ik zou dit extra jammer vinden, omdat Google de nieuwe Nest Hub juist meer ontwikkeld heeft voor de slaapkamer. De nieuwe radar-chip waar ik het net over had, zou namelijk ook bedoeld zijn om je nachtrust in kaart te brengen. Je slaapgegevens kun je naar verluidt terugzien in de Google Fit-app.

3. Bestaande audioset slim maken

De derde verbetering die mij erg blij zou maken, is een audiopoort op de nieuwe Nest Hub. Deze feature zit al op de concurrerende Amazon Echo-luidspreker. Steek het ene uiteinde van een audiokabel in de Echo en het andere in je huidige audioset en stel via Amazon’s app in dat de Echo muziek via de audioset afspeelt. Zo maak je je bestaande, domme audioset slim. Ik ben erg te spreken over deze feature en mis ‘m op de Nest Hub.

Ik heb mijn ‘domme’ audioset jaren geleden al slim gemaakt met de Chromecast Audio. Door mijn Nest Hub opdracht te geven muziek af te spelen op de Chromecast, klinkt het een paar seconden later uit de grote luidsprekers. Een prima oplossing, maar de Chromecast krijgt na zes jaar wat last van ouderdomskwaaltjes. Bovendien kent deze draadloze methode een langere vertragingstijd dan via de kabel.

Hopelijk volgt Google het voorbeeld van Amazon en maakt het de Nest Hub 2021 een veelzijdiger multimedia-apparaat. Vooralsnog zijn er helaas nog geen aanwijzingen dat dit gaat gebeuren.

Blijf op de hoogte van de nieuwe Nest Hub

Google presenteert de nieuwe Nest Hub vermoedelijk op korte termijn. Bronnen laten tegenover 9to5Google weten dat de aankondiging elk moment kan plaatsvinden, wat echter ook betekent dat het nog weken kan duren.

Wanneer en voor welke prijs de Nest Hub 2021 in Nederland verschijnt, is nog onduidelijk. De bestaande Nest Hub kost 90 euro maar is regelmatig in de aanbieding voor tientallen euro’s minder. Hieronder bekijk je onze uitgebreide Google Nest Hub videoreview.

