‘Nieuwe Google Nest Hub krijgt afneembare tablet’

Volgens een nieuw gerucht werkt Google aan een nieuwe Nest Hub. De slimme speaker zou een verwijderbaar scherm krijgen, zodat je het apparaat ook als een soort tablet kan gebruiken.

‘Google Nest Hub met afneembare tablet op komst’

De Google Nest Hub (tweede generatie) is inmiddels bijna een jaar oud en dus lijkt het tijd voor een nieuwe versie. De doorgaans betrouwbare website 9to5Google heeft van een bron gehoord dat de zoekgigant werkt aan een nieuw ‘slim scherm’. De grote vernieuwing zou een afneembaar display zijn, zodat de Nest Hub tevens als tablet fungeert.

Hierdoor lijkt het er dus op dat de Nest Hub (2022) een veelzijdiger apparaat wordt, omdat je ‘m zowel als slimme speaker als tablet kan gebruiken. Handig voor als je iets op het grote scherm wil opzoeken, of simpelweg een website wil bezoeken. Ben je ermee klaar, dan kun je het display weer in de speaker bevestigen.

Veel is nog onduidelijk over de nieuwe Google Nest Hub. Zo weten we niet op welke software het apparaat gaat draaien; dit kan Chrome OS zijn, maar ook Android. 9to5Google meldt wel dat de Nest Hub-tablet dit jaar moet verschijnen, maar wanneer precies is onduidelijk. Het ligt niet voor de hand dat Google de slimme speaker tijdens I/O 2022 presenteert, de ontwikkelaarsconferentie die op 11 mei plaatsvindt.

Meer over de Google Nest Hub

Sinds mei vorig jaar is de Google Nest Hub 2 (of: tweede generatie) in Nederland verkrijgbaar. Je kunt het apparaat gebruiken als digitaal fotolijstje, maar ook om muziek mee af te spelen of zoekopdrachten uit te voeren. Daarnaast is het een handig keukenhulpje om recepten van af te lezen.

Het apparaat heeft ook cast-functionaliteit, zodat je YouTube-filmpjes, Netflix of zelfs live televisie kunt streamen. Wil je meer weten? Check dan de review van de Google Nest Hub 2 op Android Planet. Kijk je liever? Check dan de videoreview hieronder, waarin we je in vijf minuten helemaal bijpraten.

