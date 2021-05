Een update voor de Google Nest Hub installeert het nieuwe Fuchsia OS-besturingssysteem op het apparaat. Veel ga je echter niet merken van de nieuwe software.

Lees verder na de advertentie.

Fuchsia OS op Google Nest Hub

Een update voor de originele Google Nest Hub, die in 2018 werd uitgebracht, zorgt ervoor dat het apparaat voortaan op Fuchsia OS draait. Dit meldt 9to5Google. Het nieuwe besturingssysteem van Google is al lang in ontwikkeling en komt nu daadwerkelijk naar een product. De Nest Hub draait sinds de release op Cast OS, een simpel besturingssysteem dat speciaal voor het apparaat is gemaakt.

Helaas brengt Fuchsia OS op dit moment nog weinig nieuws met zich mee. Sterker nog: als je Google Nest Hub de update heeft gekregen, zul je vrijwel niets merken. Fuchsia OS verandert qua functionaliteit niets aan de Nest Hub en is dus alleen op de achtergrond aanwezig. Met de software-update lijkt Google een stap te willen zetten om Fuchsia klaar te maken voor het grote publiek.

9to5Google schrijft dat de Fuchsia OS-update voor de Google Nest Hub in de komende maanden geleidelijk naar alle gebruikers wordt uitgerold. Gebruikers die deelnemen aan het previewprogramma van Google krijgen de software-update als eerste. Met het previewprogramma worden upgrades getest voordat de zoekgigant ze voor het grote publiek beschikbaar maken.

Wat is Fuchsia OS?

Google werkt achter de schermen al een behoorlijke tijd aan Fuchsia OS, maar veel weten we nog niet over het besturingssysteem. De verwachting is dat Google wil dat Fuchsia OS uiteindelijk op alle apparaten kan draaien die met het internet verbonden zijn. Hierbij gaat het dus zowel om je smart home-apparaten, zoals de Nest Mini en Nest Audio, als je computer en smartphone. Het kan dat Fuchsia uiteindelijk Android gaat vervangen, maar hier is verder niets over bekend.

Onlangs dook het nieuws op dat Google samenwerkt met Samsung voor Fuchsia OS. Veel details verschenen toen helaas niet. Het zou echter een logische stap zijn, aangezien de bedrijven ook de handen ineen hebben geslagen voor de nieuwste versie van Wear OS. Dit besturingssysteem voor smartwatches krijgt de ‘grootste update ooit’ en verschijnt later dit jaar.

Lees meer nieuws over Google: