‘Nieuwe Google Nest Hub gebruikt Soli-radar om je slaap bij te houden’

Google zou werken aan een opvolger van de Nest Hub, de slimme speaker met een scherm. Het apparaat krijgt vermoedelijk een radar-chip om de nachtrust van gebruikers bij te houden.

Lees verder na de advertentie.

‘Google Nest Hub krijgt radar-chip voor slaap tracken’

De doorgaans goed ingevoerde website 9to5Google heeft van bronnen gehoord dat Google werkt aan een nieuwe Nest Hub. Het slimme display moet de Nest Hub uit 2018 opvolgen en zou een belangrijke vernieuwing krijgen in de vorm van de Soli-radar-chip. Deze techniek werd ook gebruikt in de Google Pixel 4 (XL), waardoor je bepaalde handelingen kon uitvoeren door met je hand boven het toestel te ‘zwaaien’. De smartphone was dus te bedienen zonder dat je ‘m fysiek hoefde aan te raken.

Google zou de Soli-techniek nu ook willen gebruiken voor ‘sleep tracking’, oftewel het in de gaten houden van je slaap. Omdat veel gebruikers de originele Nest Hub op hun nachtkastje zetten als wekker en slimme speaker, zou een slaaptrack-functie niet onlogisch zijn. Door de radarchip zou het ook mogelijk zijn om de Nest Hub te bedienen met handbewegingen.

De nieuwe Google Nest Hub moet dit jaar verschijnen, maar het is onduidelijk wanneer hij precies wordt aangekondigd en in de winkels verschijnt. Google kiest er vaak voor om nieuwe hardware aan het einde van het jaar te presenteren, maar het kan ook zijn dat de slimme speaker al eerder verschijnt. Zodra hier meer over bekend is, dan lees je het uiteraard op Android Planet.

Meer over de Google Nest Hub

De Nest Hub is meerdere apparaten in één. Zo kun je de tablet gebruiken als keukenhulpje, muziekspeler of als luxe fotolijstje. Het apparaat heeft een homescreen met verschillende kaartjes gevuld met informatie en content. Zo kun je direct door de populairste video’s van YouTube scrollen, brekende nieuwsverhalen checken of afspeellijsten op Spotify aanzetten. Meer weten? Check ook onze videoreview hieronder.

Het laatste nieuws over Google: