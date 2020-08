Dat Google werkt aan een opvolger van de Google Home is al even bekend. Het bedrijf publiceerde begin juli namelijk al enkele teasers. Volgens een bron is de slimme speaker vanaf eind augustus verkrijgbaar voor zo’n 100 euro.

Release Google Nest-speaker

De informatie over de release van de aankomende slimme speaker komt van Roland Quandt. In zijn tweet noemt hij dat de speaker vanaf eind augustus verkrijgbaar is. De prijs is “vermoedelijk rond de 100 euro” aldus Quandt. In welke markten de nieuwe speaker precies te koop zal zijn, is nog onbekend.

Dat Google werkt aan een nieuwe en verbeterde Google Home was al even bekend. Onder meer de geluidskwaliteit zou erop vooruit zijn gegaan. Daarnaast liet Google eerder al een teaser van de aankomende speaker zien. Naast een nieuw design kiest de zoekgigant ook voor andere, frisse kleuren.

Ook zagen we vier kleine witte ledjes aan de voorkant, die we kennen van andere slimme speakers. Deze lampjes lichten op als je wat vraagt aan de Google Assistent, of als je bijvoorbeeld het volume aanpast. Of de nieuwe speaker ook bediend kan worden via aanrakingen is nog onbekend.

Meer slimme speakers van Google

Slimme speakers van Google van de vorige generatie, zoals de Google Home, zijn hier wel verkrijgbaar. Die speaker stamt alweer uit 2016 en heeft nooit een directe opvolger gekregen.

Wel zijn er andere varianten van uitgebracht, zoals de Home Max en Google Home Mini. De Mini-speaker heeft inmiddels wel een opvolger gekregen: de Google Nest Mini. Onze ervaringen daarmee lees je in de Google Nest Mini-review.

Wil je informatie kunnen zien op een display, zoals de albumfoto van muziek die je op de dat moment luistert, of wil je een recept stap voor stap kunnen lezen? Neem dan eens een kijkje bij de Nest Hub, of Nest Hub Max. Deze speakers beschikken namelijk over een scherm.

Afgelopen tijd kwamen daar twee leuke updates voor uit. Zo kun je nu Netflix kijken via zo’n slim display. Dat is bijvoorbeeld handig voor kookprogramma’s en wanneer je Nest Hub in de keuken staat. Ook kun je er inmiddels verschillende (simpele) games op spelen. Die bedien je met spraakcommando’s en scherm aanrakingen.

Meer lezen over Google: