Google heeft een nieuwe slimme thermostaat aangekondigd. De Nest Thermostat, zoals het apparaatje officieel heet, werkt compleet met touchbediening en wordt dankzij de ingebouwde scanner pas wakker op het moment dat jij ervoor staat.

Google onthult goedkopere Nest Thermostat

Google onthult het nieuwe smart home-product via een blogbericht. De Nest Thermostat is een instapmodel en flink goedkoper dan de Nest Thermostat E, tot vandaag de goedkoopste thermostaat in het assortiment van Google. De nieuwe thermostaat is dan ook geen vervanger van huidige exemplaren, maar wordt samen met de duurdere broers verkocht.

2020 staat bij Google in het teken van eenvoud, zo lijkt het. De onlangs vernieuwde Chromecast heet bijvoorbeeld simpelweg Chromecast met Google TV en ook de naam van de nieuwe thermostaat windt er geen doekjes om: Nest Thermostat.

Bij zo’n naam hoort een rechttoe-rechtaan design en ook daar is voor gezorgd. Het apparaatje heeft geen fysieke knoppen. In plaats daarvan bedien je de warmteregelaar met een aanraakgevoelige strip op de zijkant. Door te scrollen navigeer je door menu’s en kun je bijvoorbeeld de temperatuur regelen. Uiteraard kun je dankzij de ingebouwde Google Assistent ook tegen de thermostaat kletsen of de temperatuur regelen via de Home-app.

Het schermpje, met daarop informatie over de datum en huiskamertemperatuur, gaat overigens pas aan op het moment dat je ervoor staat. De nieuwe Nest Thermostaat maakt hierbij gebruik van Soli, een scanner die bewegingen kan herkennen en ook op de Pixel 4 (XL) aanwezig is. Zodra de thermostaat ziet dat je niet thuis bent, zet hij automatisch de ‘ecomodus’ aan, waardoor je zo’n 10 procent goedkoper uit bent op je energierekening.

Slimme thermostaat komt niet in Nederland uit

De Nest Thermostat komt officieel (niet) in Nederland uit. In onder meer de Verenigde Staten gaat de slimme thermostaat voor 129,99 dollar over de toonbank. Hij is daar verkrijgbaar in vier kleuren: wit, roze, grijs en groen. Dit zijn precies dezelfde kleuren als waarin de onlangs onthulde Nest Audio-speaker verkrijgbaar is, al verkoopt Google in Nederland enkel de witte en grijze varianten.

