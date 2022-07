Iconische smartphones: de Google Nexus 6P, het einde van een tijdperk

Het huidige smartphonelandschap is niet zo spannend, maar dat was vroeger wel anders. In deze rubriek nemen we je mee terug naar de meest iconische toestellen ooit. In dit artikel bespreken we de Google Nexus 6P, het laatste Nexus-toestel ooit.

Van Google Nexus naar Google Pixel

In 2015 kondigde Google in samenwerking met Huawei de Nexus 6P aan. Het toestel was – zonder dat we dat destijds wisten – de laatste Nexus-smartphone ooit. Googles Nexus-telefoons kwamen met een ‘kale’ versie van Android, zonder een zogenoemde skin van een fabrikant.

Nexus-gebruikers ervaarden de pure Google-ervaring. In die tijd ontwikkelde de fabrikant echter alleen de software, niet de hardware. Daarom werden Nexus-toestellen gebouwd door externe fabrikanten, zoals Samsung, LG, Motorola en uiteindelijk dus ook Huawei.

De Google Nexus 6P was een beest van een toestel. De smartphone had een 5,7 inch-scherm met flinke bezels, waardoor de telefoon behoorlijk aan de maat was. Met zijn aluminium-ontwerp – draadloos laden was destijds nog niet gangbaar – was het toestel robuust en voelde het lekker koud aan als je het oppakte. De 6P had een kenmerkende camerabalk aan de achterkant, die wel iets wegheeft van de camerabalk op de Google Pixel 6.

Onder de motorkap bevond zich een ietwat controversiële Snapdragon 810-chip van Qualcomm. Deze processor zorgde bij veel smartphones voor oververhitting, maar daar had de Nexus 6P gelukkig weinig last van. Met 3GB aan werkgeheugen draaide het toestel destijds als een zonnetje. Grappig, als je bedenkt dat veel huidige smartphones over 12GB werkgeheugen beschikken.

Na de release van de Nexus 6P besloot Google het heft in eigen handen te nemen; de fabrikant bouwde voortaan zijn eigen smartphones in de vorm van de Google Pixel. Inmiddels zijn we alweer bij generatie zes beland, en in de herfst van dit jaar komt Google met de Pixel 7.

De eerste ‘premium’ Google-telefoon

Veel mensen zagen de Nexus 6P als de eerste écht premium Google-telefoon. Voorgaande Nexus-toestellen, zoals de LG Nexus 5, waren volledig van plastic. Ook kampte bijvoorbeeld de Nexus 6 met schermproblemen en had de Nexus 4 een wel héél korte accuduur. De Nexus 6P had hier allemaal geen last van. Het toestel zag er mooi uit, was lekker snel, had een prachtig scherm en een prima accuduur. In onze review noemden we het toestel destijds ‘de beste Android-smartphone van het jaar’.

Voordat Huawei onder vuur lag

De Google Nexus 6P kwam uit in het tijdperk dat Huawei-smartphones overal waren. De fabrikant verkocht jaarlijks tientallen miljoenen telefoons en was één van de meest invloedrijke spelers op de smartphonemarkt. In 2019 ging het mis, want Huawei werd ervan beschuldigd het Westen te bespioneren namens de Chinese overheid.

De fabrikant ontkende dit, maar belandde evengoed op Amerika’s ‘zwarte lijst’. Hierdoor mocht Huawei niet langer samenwerken met Amerikaanse bedrijven, waaronder Google. Anno 2022 is er nog niets aan deze situatie veranderd.

