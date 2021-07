Google komt met nieuw design voor bijna 1000 emoji

Kun je die oude vertrouwde emoji op je smartphone inmiddels dromen? Goed nieuws: Google komt met een nieuw design voor bijna duizend bestaande emoji.

Lees verder na de advertentie.

Design van emoji Google flink op de schop

17 juli is World Emoji Day en die laat Google niet zomaar voorbij gaan. Het bedrijf geeft maar liefst 992 emoji een nieuw ontwerp. Het frisse design moet ze niet alleen een stuk schattiger, maar ook authentieker, toegankelijker en universeler maken. Zo leek de taart-emoji voorheen op een typische Amerikaanse pompoentaart. Dat is voor gebruikers uit ander landen natuurlijk niet zo leuk. De nieuwe variant is een stuk neutraler, zodat hij ook door kan gaan voor een appeltaart of zelfs een quiche.

Ook de vervoers-emoji ondergaan een metamorfose. Auto’s, taxi’s en vrachtwagens maken beter gebruik van de beschikbare ruimte en zien er ook wat vrolijker uit. Sommige emoji passen zich zelfs automatisch aan als je de donkere modus op je smartphone activeert. Op de kampeer-emoji verschijnen dan bijvoorbeeld sterren.

Enkele van de opnieuw ontworpen emoji

Kun je niet wachten om de emoji met het nieuwe design in gebruik te nemen? Later deze maand komen ze beschikbaar voor Gmail en Google Chat. Nog voor 1 augustus kun je ze ook vinden binnen Chrome OS. Op je smartphone moet je helaas wat langer wachten. Google koppelt het knisperverse design van de emoji aan de release van Android 12 in de herfst.

Meer over Android 12

De nieuwe emoji zijn natuurlijk niet de enige verandering die Google doorvoert in Android 12. Het besturingsysteem krijgt ook een nieuw design, dat veel persoonlijker wordt. De kleuren passen zich bijvoorbeeld aan je achtergrond aan. Ook geeft Google je meer controle over je privacy en is het straks eenvoudiger om de Google Assistent te activeren. Wil je meer weten? Lees dan ons artikel over de nieuwe functies van Android 12 of bekijk onderstaande video.

Lees het laatste nieuws over Google: