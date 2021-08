Google lekt zelf nieuwe Nest-deurbel en -beveiligingscamera’s

Google heeft zelf afbeeldingen gepubliceerd van zijn nieuwe Nest-deurbel en -beveiligingscamera’s. De slimme apparaten zijn nog niet aangekondigd en de plaatjes zijn inmiddels weer verwijderd. Maar niet voordat een site ze opgeslagen had.

Google’s nieuwe Nest-apparatuur gelekt

De onderstaande afbeeldingen zijn afkomstig van de officiële Amerikaanse Google Store-webwinkel, die kortstondig een pagina toonde met splinternieuwe Nest-domotica. Website 9to5Google ontdekte de pagina en maakte kopieën van de afbeeldingen. Kort nadat de site er een bericht over publiceerde, verwijderde Google de betreffende webpagina.

Rechts zie je de nieuwe deurbel en beveiligingscamera

Google lijkt zeker drie nieuwe Nest-producten in petto te hebben. Het gaat om de Nest Hello, een slimme deurbel die de Google Nest Hello-deurbel opvolgt. De nieuwe bel is langer, heeft een grote cameralens en een eveneens forse drukknop met een lichtgevende ring eromheen. De bel krijgt stroom van een batterij en komt in ieder geval in het wit uit.

Twee nieuwe Google Nest-beveiligingscamera’s

Er komen ook twee beveiligingscamera’s aan, genaamd de Nest Cam (Indoor, Wired) en Nest Cam with floodlight. De eerste is een camera voor binnen die alleen werkt als de stroomkabel in het stopcontact zit. De camera kan staand geplaatst worden maar functioneert ook opgehangen aan de muur.

De Nest Cam with floodlight is bedoeld voor buiten en heeft aan weerskanten van de camera schijnwerpers. Die verlichten de omgeving als de camera in het donker opneemt, zodat een eventuele inbreker schrikt en beter op de film staat.

Links de Nest Cam with floodlight, rechts de Nest Cam

De komst van de camera’s is allesbehalve een verrassing. Google zei namelijk al in januari dat het in 2021 minimaal één nieuwe Nest-camera uitbrengt.

Aankondiging nog onbekend

De Google Store-webpagina is als gezegd weer verwijderd en Google geeft geen commentaar op het lek. Het is daarom nog niet duidelijk wanneer het bedrijf de nieuwe apparatuur wil presenteren. Prijzen van de gadgets zijn eveneens nog onbekend.

Het lijkt aannemelijk dat Google de nieuwe Nest-apparatuur ook in Nederland gaat verkopen. Voorgaande Nest-camera’s en de Nest Hello-deurbel zijn hier ook uitgebracht. Onlangs maakte Google overigens bekend dat alle Nest-apparaten vijf jaar lang beveiligingsupdates krijgen. De nieuwe producten zijn dus tot tot en met 2026 veilig te gebruiken.

