Deze handige Pixel-functie komt naar veel meer smartphones

Google heeft bekendgemaakt dat een handige (en toffe) camerafunctie van Pixel-telefoons naar meer smartphones komt. Met de ‘Magische gum’ kun je objecten uit foto’s wissen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magische gum naar meer Android-telefoons

De Google Pixel-telefoons staan bekend om de goede camera’s, en dat komt vooral door de uitstekende camerasoftware van de zoekgigant. Op de smartphones zijn ook exclusieve functies beschikbaar en één daarvan wordt binnenkort voor veel meer gebruikers beschikbaar.

Google kondigt aan dat de ‘Magische gum’-functie voortaan voor iedereen met een Google One-abonnement beschikbaar is. De feature was een tijdje exclusief te vinden op de Pixel 6 (Pro) en Pixel 7 (Pro), maar is nu ook te gebruiken op andere Android-toestellen en iPhones. De magische gum is te vinden in de Google Foto’s-app.

Zo werkt de magische gum

Met de magische gum kun je simpel en snel onderdelen uit een foto wissen. Dat is handig als je een mooie foto hebt gemaakt, maar er net iemand in het beeld loopt. Ook kun je storende objecten uit een plaatje wissen. De magische gum werkt op basis van Googles kunstmatige intelligentie.

Zoals gezegd heb je een Google One-abonnement nodig om op een niet-Pixel-telefoon de magische gum te gebruiken. Google One is een abonnementsdienst van het bedrijf, waarmee je bijvoorbeeld meer opslagruimte en andere opties krijgt voor je Google-account. Google One kost 1,99 euro per maand (of 19,99 euro per jaar), al zijn er ook duurdere abonnementen beschikbaar.

Meer over de magische gum

Wil je meer weten over de magische gum-functie en andere camerafeatures van Google? Neem dan een kijkje in onze reviews van de Pixel 6- en Pixel 7-telefoons, waarin we de camera’s van de toestellen onder de loep nemen. De linkjes naar de reviews vind je hieronder.

Lees meer Google-nieuws: