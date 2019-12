Als je een over-the-air-update installeert, moet je je toestel ontgrendelen om alle stappen te doorlopen. Niet handig als je software ‘s nachts bijwerkt en als je wakker wordt nog wat handelingen uit moet voeren. Zo wil Google over-the-air-updates nog makkelijker maken.



Google ota-updates nog makkelijker

De nieuwe functie heet ‘Resume on Reboot’ en wordt getest op de Google Pixel 4. De functie zorgt ervoor dat een toestel automatisch opnieuw wordt opgestart na installatie van de nieuwe software. Daarbij gaat het om ota-updates (die over the air te downloaden zijn) direct op je toestel.

Zodoende hoef je zelf niks meer te doen, wat het proces een stuk makkelijker maakt. Veel mensen kiezen namelijk om in de nacht updates uit te voeren, maar deze worden dan niet helemaal afgerond. Simpelweg omdat er nog een code of wachtwoord ingevoerd moet worden.

De nieuwe functionaliteit moet het updateproces makkelijker maken. Wel werkt deze feature niet op alle toestellen met Android. Google is nu bezig met testen en we gaan er vanuit dat we deze functie dan ook gaan zien bij een toekomstige update van Android 10, of bij het nog aan te kondigen Android 11.

Hoe check ik of er een update is?

Vaak krijg je een notificatie te zien met de melding dat er een update klaarstaat voor jouw toestel. Vervolgens is het een kwestie van daarop drukken en de nieuwe software wordt geïnstalleerd. Zie je geen melding, maar ben je wel benieuwd of er een update klaarstaat, volg dan onderstaande stappen.

Ga naar de instellingen-app op je telefoon; Tik op ‘Systeem’; Kies eventueel voor ‘geavanceerd’ om meer opties te tonen. Tik daarna op ‘Systeemupdate’; Je ziet nu of jouw versie van Android de laatst beschikbare is en wanneer de telefoon gecontroleerd heeft op een update; Ben je er niet zeker van? Druk op de knop ‘controleren op update’. De telefoon gaat nu nogmaals kijken of er nieuwe software is. Als dat het geval is, krijg je meteen een push-bericht.

Lees ook: Update de Android-software: Zo heb je altijd de nieuwste Android

Meer nieuws over Google