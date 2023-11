Let op: Google verwijdert oude Gmail-accounts vanaf 1 december

Google gaat vanaf 1 december oude Gmail-accounts verwijderen. Het gaat om adressen waarop twee jaar of langer niet is ingelogd. Heb jij zo’n account en wil je dat behouden? Dan moet je snel in actie komen.

Oude Gmail-accounts gaan richting de prullenbak

Google kondigde eerder dit jaar aan dat Gmail-accounts die twee jaar of langer niet zijn gebruikt, vanaf 1 december worden verwijderd. Die datum komt met rasse schreden dichterbij. Heb jij nog een oud account dat je niet kwijt wil? Dat is gelukkig heel eenvoudig. Je hoeft alleen maar even in te loggen om de houdbaarheid weer met twee jaar te verlengen. Dat kan ook op gekoppelde diensten, zoals YouTube.

Doe je dat niet, dan worden alle gegevens gewist. Niet alleen je e-mails en contacten, maar ook je foto’s en bestanden die je hebt opgeslagen in Google Drive. Die kun je op geen enkele manier meer achterhalen.

De voornaamste reden voor Google om oude Gmail-accounts te verwijderen is veiligheid. Wie zijn account al twee jaar niet gebruikt, heeft dus ook al twee jaar zijn wachtwoord niet gewijzigd. Dat kan een groot risico zijn als het betrokken is bij een datalek. Ook gebruiken deze ‘spookaccounts’ zelden tweestapsverificatie om hackers buiten de deur te houden.

De kans dat je account in handen valt van kwaadwillenden is kortom een stuk groter. Dat kan zeer vervelende gevolgen hebben. Denk aan identiteitsdiefstal, waarbij iemand anders zich als jou voordoet. Wanneer je een oud Google-account weer tot leven wekt, is het daarom belangrijk om dat direct goed te beveiligen.

Accounts van mensen met een abonnement op Google One worden overigens niet verwijderd. Ook als je zelf video’s op YouTube hebt gepubliceerd, blijft je account voorlopig veilig.

Meer over Gmail

Gmail is de populairste e-maildienst ter wereld met meer dan 1,8 miljard gebruikers. Dat betekent dat bijna 25 procent van de mensheid een account heeft. We schrijven op Android Planet dan ook regelmatig over Gmail. Zo laten we zien hoe je berichten in de app kunt vertalen en delen we handige trucjes die het mailen makkelijker en efficiënter maken.

