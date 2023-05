Google introduceert inloggen zonder wachtwoord: zo werkt het

Google heeft een nieuwe inlogmethode toegevoegd voor gebruikers met een Google-account. Het is een stuk veiliger dan wachtwoorden of tweestapsverificatie en gemakkelijk in te stellen. Lees hier meer over Passkeys.

Wat zijn Passkeys?

Google ondersteunt nu Passkeys, oftewel toegangssleutels. Met zo’n sleutel log je in op websites en apps met je Google-account. In plaats van een gebruikersnaam, wachtwoord en eventueel tweestapsverificatie, log je nu in met je vingerafdruk, een gezichtsscan of pincode. Vooral die eerste twee zijn uniek aan jou, wat de Passkeys doorgaans veiliger maakt dan een wachtwoord.

De Passkeys zijn onderdeel van het FIDO-Protocol. Dit protocol specialiseert zich in het veilig en snel identificeren van online gebruikers. De toegangssleutels worden per apparaat ingesteld en Google adviseert daarom ook dat je ze alleen instelt op je eigen apparaten. Voor sommige toestellen is het mogelijk om een back-up te maken van de sleutel – zodat je nog steeds wachtwoordloos inlogt met je nieuwe smartphone als de oude kwijt is.

Zo stel je Passkeys in

Het instellen van een toegangssleutel is vrij simpel. Daarvoor log je in op je Google-account en ga je naar de accountinstellingen. Bij het kopje ‘Beveiliging’ vind je de optie om toegangssleutels in te schakelen. Google maakt automatisch sleutels aan voor je mobiele apparaten, maar je kunt deze ook zelf instellen. Bijvoorbeeld op je laptop of tablet.

De komst van wachtwoordloos inloggen betekent niet dat wachtwoorden verdwijnen, maar het is simpelweg een extra mogelijkheid. Voor jou als gebruikers gaat het een stuk sneller en is het veel veiliger. Google noemt dit het ‘begin van het einde van wachtwoorden’.

