Zien: Google past nieuwe ontwerp Android Auto aan

In mei liet Google het nieuwe ontwerp zien van Android Auto, de slimme software voor in je wagen. Na de nodige feedback heeft de zoekgigant nog flink wat aanpassingen doorgevoerd. We lopen ze met je langs.

Nieuwe ontwerp Android Auto aangepast

Tijdens I/O 2022, de jaarlijkse bijeenkomst voor ontwikkelaars, liet Google een nieuw ontwerp voor Android Auto zien met drie ‘kaarten’. De meeste schermruimte is uiteraard gereserveerd voor navigatie, maar je hebt ook permanent zicht op je mediaspeler. Zo kun je gemakkelijk je muziek of podcast bedienen. Daarnaast is er plek voor de Google Assistent, zodat je bijvoorbeeld snel kunt reageren op berichtjes.

Een aantal gebruikers heeft het nieuwe Android Auto sindsdien mogen testen. Aan de hand van hun feedback voert Google nu flink wat aanpassingen door. Het kaartensysteem blijft bestaan, maar de navigatiekaart verhuist naar de linkerkant. Dat lijkt ook logisch, aangezien de bestuurder er dan beter zicht op heeft.

De versie uit mei De nieuwe versie

Helemaal nieuw is de taakbalk onderin het scherm. Zo kun je gemakkelijk switchen tussen de diverse apps. De mediakaart heeft bovendien een wat frisser en kleurrijker design gekregen. Je kunt het formaat van deze kaart bovendien veranderen, zodat de navigatiekaart nog prominenter aanwezig is. Dat is handig als je infotainmentsysteem een vrij klein display heeft.

Het nieuwe Android Auto is overigens adaptief. Dat betekent dat de lay-out zich aanpast aan jouw scherm. Als dat langwerpig is, verhuist de taakbalk bijvoorbeeld naar de linkerkant. Zo is er, wederom, meer ruimte voor de navigatiekaart, zodat je eenvoudig je route kunt volgen.

Bèta-versie beschikbaar

Google was van plan om het nieuwe Android Auto afgelopen zomer al uit te brengen. Die lancering heeft dus vertraging opgelopen. De officiële versie laat nog steeds op zich wachten, maar je kunt de software wel uitproberen via het bèta-programma voor Android Auto. Let op: deze versie kan nog instabiel zijn. Soms heeft Google ook genoeg testers en kun je je even niet inschrijven. Probeer het dan over een paar dagen nog een keer.

