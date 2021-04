Google past Play Store-interface aan: dit is er veranderd

De Play Store heeft een nieuwe interface gekregen, waardoor belangrijke onderdelen en de instellingen op een andere plek staan. Lees in dit artikel wat er nieuw is.

Play Store-interface is veranderd

Het is je misschien opgevallen dat de interface van de Play Store op je Android-telefoon is aangepast. Google rolt het ‘nieuwe’ design al een aantal weken geleidelijk uit naar gebruikers en nu is de update beschikbaar voor veel meer mensen. Op de redactie van Android Planet zagen we de aangepaste Play Store enkele weken geleden al opduiken. Je hoeft je telefoon niet te updaten; de verbeterde app-winkel verschijnt automatisch.

De belangrijkste verandering is dat het hamburgermenu aan de linkerkant is verdwenen. Dit menu gebruikte je voorheen om naar de losse onderdelen binnen de Play Store te gaan, maar nu tik je hiervoor op je profielfoto rechtsboven. Vervolgens zie je de bekende knopjes, zoals ‘Mijn apps en games’, ‘Play Protect’ en ‘Meldingen en aanbiedingen’, verschijnen.

Als je op ‘Instellingen’ tikt, zie je dat alle opties voortaan zijn opgedeeld in vier categorieën. Hierbij gaat het om Algemeen, Gebruikersopties, Gezin en Over. Hierdoor is de Play Store voortaan iets overzichtelijker en moet je specifieke opties makkelijker kunnen vinden. Tot slot zijn de zoekresultaten iets aangepast, waardoor je populairste apps en games – meer meer informatie en beeldmateriaal – bovenaan ziet staan.

Heb jij de nieuwe Play Store-interface al binnen op je Android-smartphone? Laat het weten in de reacties onder dit artikel! We zijn ook benieuwd wat je van de aanpassingen vindt.