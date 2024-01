Google Pay eind februari beschikbaar voor klanten ING

Klanten van ING hebben er lang op moeten wachten, maar eind februari is het zover: dan kunnen ze contactloos betalen met Google Pay. ING was de laatste grote Nederlandse bank die deze service nog niet ondersteunde.

ING: Google Pay eind februari beschikbaar

Ben je klant van ING en wil je graag contactloos betalen met Google Pay? Dat is binnenkort eindelijk mogelijk. Een medewerker van de bank laat op X, het voormalige Twitter, weten dat deze service vanaf eind februari beschikbaar komt. Een exacte datum is nog niet bekend. Het enige wat je nodig hebt is een smartphone met nfc (near field communication). Bijna ieder modern toestel heeft zo’n chip aan boord.

Google Pay is al sinds november 2020 te gebruiken in Nederland, maar destijds moesten banken de functionaliteit inbouwen in hun eigen app. De losstaande Google Pay-app kwam een jaar later beschikbaar. De meeste concurrenten, zoals ABN AMRO, Bunq en Rabobank, ondersteunen deze dienst al langer. Waarom ING er zo lang mee heeft gewacht, is niet duidelijk.

Overigens konden klanten van ING al wel contactloos betalen met hun smartphone. De eigen app van de bank heeft namelijk een soortgelijke functie. Door je toestel bij een geschikt pinapparaat te houden, reken je vliegensvlug af. In de praktijk verandert er voor de meeste mensen dus niet zoveel. Vrijwel iedere klant zal de ING-app immers op zijn telefoon hebben staan.

Ook betalen met je smartwatch

Wanneer je als klant van ING een smartwatch met Wear OS 2 of hoger hebt, is de komst van Google Pay wél groot nieuws. Deze manier van afrekenen werkt namelijk ook op deze slimme horloges. Je betaalt dan simpelweg door je klokje bij de terminal te houden en kunt je smartphone in je zak laten zitten. Dat is momenteel nog niet mogelijk, aangezien er geen ING-app voor Wear OS bestaat.

