Betalen met je Android: 8 vragen en antwoorden over Google Pay

Steeds meer mensen betalen in winkels met hun smartphone of smartwatch. Apple Pay is de populairste, maar ook Google Pay is aan een opmars bezig. Daarom geven we in dit artikel antwoord op de meest prangende vragen.

Google Pay in Nederland

Technologie gaat razendsnel. In juli 2021 werd ruim 15 procent van alle pinbetalingen in winkels zonder pas gedaan, meldt Betaalvereniging Nederland. Deze mensen betalen in plaats daarvan met hun smartphone. Een jaar geleden was dit nog ‘slechts’ 10 procent.

Alhoewel vooral Apple Pay populair is in Nederland, valt ook Google Pay niet uit te sluiten. De grote concurrent van Apple is stilletjes aan een flinke opmars bezig. Daarom is het een uitstekend moment om hier verder in te duiken. Hoe kun je met Google Pay betalen?