Rabobank krijgt Google Pay: zo kun je betalen met je telefoon

Ben je klant bij Rabobank? Dan kun je vanaf nu gebruikmaken van betaaldienst Google Pay om in winkels contactloos af te rekenen. Lees hier hoe het werkt.

Rabobank Google Pay-ondersteuning

Het is vanaf vandaag (17 mei) mogelijk om met Google Pay te betalen als Rabobank-gebruiker. Hiermee kun je in winkels zonder betaalpas en contactloos aankopen doen. Dit kon al met de Rabo Wallet-app, maar deze applicatie verdwijnt vanaf 1 augustus. Wil je als Rabobank-klant met je telefoon betalen, dan moet je overstappen naar Google Pay. De Google Pay-app is gratis te downloaden in de Play Store.

Om als Rabobank-gebruiker Google Pay te gebruiken, moet je de dienst eerst installeren en koppelen met je Google-account. Gelukkig is dit heel simpel: volg simpelweg het stappenplan hieronder. Je hoeft overigens niet extra te betalen om Google Pay te kunnen gebruiken en iedere recente Android-telefoon met nfc-ondersteuning kan met de dienst overweg.

Open de Rabobank-app, log in en tik rechtsonder op ‘Service’;

Ga vervolgens naar ‘Betaalmethoden’ (onder ‘Producten’) en dan ‘Koppelingen’;

Hier kies je voor ‘Google Pay’, waarna je een betaalpas koppelt aan de dienst;

Voltooi het instelproces door akkoord te gaan met de voorwaarden en op de grote zwarte knop te drukken.

Heb je de stappen hierboven gevolgd? Je wordt vervolgens doorgestuurd naar de Google Pay-app, die je via deze link in de Play Store kan downloaden. Hier check je nog een aantal schermen en dan is de betaaldienst helemaal ingesteld. Vervolgens kun je in (web)winkels betalen met je smartphone of smartwatch. Zorg er alleen wel voor dat nfc is ingeschakeld op je telefoon en/of horloge.

Hoe werkt Google Pay precies?

Google Pay werkt vrijwel hetzelfde als draadloos betalen met je pinpas. Contactloos betalen met Google Pay gaat via de nfc-chip van je smartphone. Deze draadloze techniek slaat een brug tussen je toestel en de betaalautomaat.

Zodra je telefoon bij de pinlezer in de buurt komt, worden de details van de betaling uitgewisseld. Nfc werkt tot een afstand van ongeveer tien centimeter, dus je moet je telefoon zo goed als tegen het pinapparaat houden.

Ook belangrijk: misschien moet je de betaling vanwege veiligheidsredenen nog goedkeuren, bijvoorbeeld met een vingerafdrukscan of pincode. Verder is het belangrijk dat het scherm van je smartphone op moment van betalen aanstaat.

