‘Google Pixel 10 heeft “cameracoach” die je helpt te fotograferen’

Er lekken eindelijk details uit over de nieuwe AI-functies van de Google Pixel 10-telefoons. Ze zouden een ‘cameracoach’ bevatten die je helpt bij het maken van een mooie foto. Ook kun je ze nog gemakkelijker bewerken dan voorheen.

‘Nieuwe AI-functies voor Google Pixel 10’

Kijk je weleens naar Het Perfecte Plaatje, waarin bekende Nederlanders gecoacht worden om de mooiste foto’s te maken? Wie straks een nieuwe Pixel koopt, krijgt zo’n coach er waarschijnlijk gratis bij. Dat zou namelijk één van de nieuwe AI-functies zijn op de Google Pixel 10-serie, schrijft Android Headlines.

Deze “cameracoach” helpt je tijdens het fotograferen om een mooier kiekje te schieten. Hij zal bijvoorbeeld suggereren om je compositie of de belichting aan te passen. Er schijnen nog veel meer mogelijkheden te zijn, maar die moeten we nog even afwachten. AI “leest” in dit geval dus de scène om je live verbeterpunten aan te dragen.

Ook ná het fotograferen helpt AI je natuurlijk verder op de Google Pixel 10. Met ‘Conversational photo editing’ kun je het toestel gewoon vragen om iets te veranderen. Daarbij kun je denken aan het lichter maken van een foto, maar ook aan het volledig vervangen van de achtergrond.

Dat kon allemaal al, maar nu hoef je het dus niet meer zelf te doen. Een stemcommando is voldoende. Waarschijnlijk komt deze functie later met een software-update overigens gewoon naar oudere Pixels. Of dat ook voor de cameracoach geldt, is nog niet duidelijk.

Google Pixel 10 krijgt eindelijk een telelens

Qua camerahardware lijkt Google de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL dit jaar niet te verbeteren. De nieuwigheden zullen dus volledig van AI moeten komen. De normale (en goedkopere) Pixel 10 daarentegen beschikt voor het eerst over een telelens waarmee je een stukje in kunt zoomen.

Dat gaat wel ten koste van de hoofdcamera en groothoeklens, want die gebruiken kleinere sensoren dan op de Pixel 9. Wat dat betekent voor de beeldkwaliteit gaan we natuurlijk voor je testen.

