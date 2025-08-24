Google maakt batterij Pixel 10 na 200 keer opladen bewust slechter

Google gaat de batterij van Pixel 10-telefoons kunstmatig inkrimpen nadat hij 200 keer is opgeladen. Dat doet het bedrijf naar eigen zeggen om de accu’s te stabiliseren. Ook de oplaadsnelheid gaat dan omlaag.

Batterij Google Pixel 10 wordt kunstmatig gelimiteerd

Dat de batterij van je gloednieuwe Google Pixel 10 na verloop van tijd minder lang meegaat, is heel normaal. Hij is immers onderhevig aan slijtage. Google zet echter een trucje in, Batttery Health Assistence, om dit proces een handje te helpen.

Android Authority ontdekte dat de Pixel 10, net als de Pixel 9a trouwens, na 200 keer opladen een deel van zijn maximale accucapaciteit verliest. Het gaat om een bewust en geleidelijk proces dat doorgaat tot 1000 batterijcycli. Op eerdere Pixels kon je dat nog uitschakelen, maar dat is vanaf de 9a dus niet meer mogelijk.

De Pixel 10 Pro

Volgens Google helpt deze functie om de batterij van Pixel 10-smartphones te stabiliseren naarmate ze ouder worden. Om diezelfde reden zullen ze steeds iets minder snel opladen. Dat is helemaal jammer, want Pixels laden in vergelijking met vooral de Chinese concurrentie al behoorlijk traag op.

Waarom andere fabrikanten de capaciteit van hun batterijen niet hoeven aan te passen, is onduidelijk. Wellicht heeft het met de kwaliteit van de accu’s te maken. Google zegt dat de Pixel 10 na 1000 laadcycli nog 80 procent van zijn originele vermogen over heeft. Bij veel concurrenten komt dat percentage pas na 1600 tot 2000 keer opladen in zicht.

Meer over de Pixel 10-batterijen

Google heeft weinig veranderd aan de batterijen van de Pixel 10-toestellen. Ze hebben een iets hogere capaciteit dan hun directe voorgangers, maar schokkend is het verschil niet. Aan de oplaadsnelheid is ook weinig veranderd. Wél nieuw is de mogelijkheid om de smartphones draadloos magnetisch op te laden. Dat systeem lijkt sprekend op MagSafe van concurrent Apple.

Hieronder vind je alle informatie over de batterijen van de nieuwe Pixels.

Bedrade laadsnelheid Bedrade laadtijd Draadloze laadsnelheid Accugrootte Google Pixel 10 29 watt Tot 55 procent in 30 minuten 15 watt 4970 mAh Google Pixel 10 Pro 29 watt Tot 55 procent in 30 minuten 15 watt 4870 mAh Google Pixel 10 Pro XL 37 watt Tot 70 procent in 30 minuten 25 watt 5200 mAh Google Pixel 10 Pro Fold 29 watt Tot 50 procent in 30 minuten 15 watt 5015 mAh

