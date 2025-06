Overzicht: dit weten we al over de Google Pixel 10-serie

Google presenteert zijn nieuwe smartphones waarschijnlijk in augustus en stiekem weten we daar al heel veel over. Hoog tijd dus voor een overzicht. Dit zijn de belangrijkste geruchten over de Google Pixel 10-serie!

Alle geruchten over de Google Pixel 10

Op 20 augustus is het waarschijnlijk zover: dan lanceert Google zijn Pixel 10-serie. Bij Android Planet kijken we altijd erg uit naar deze toestellen. Niet alleen omdat Google de peetvader van alle Android-smartphones is, maar ook omdat ze vaak tjokvol interessante functies zitten én zeven jaar software-updates krijgen.

Daarom zetten we in dit overzicht alle geruchten over de Google Pixel 10-serie op een rij. Neem ze wel met een korreltje zout, want zekerheden zijn er nog niet.

Vier verschillende toestellen

Net als vorig jaar lanceert Google vier verschillende toestellen: het gaat om de normale Pixel 10 (6,3 inch-scherm), de Pixel 10 Pro (6,3 inch), de Pixel 10 Pro XL (6,8 inch) en de Pixel 10 Pro Fold. Die heeft waarschijnlijk een 6,3 inch-oled-display aan de buitenkant en een 8 inch-scherm aan de binnenkant.

Op mogelijk iets dunnere randen na lijkt Google erg weinig te veranderen aan het ontwerp van zijn Pixels. Uitgelekte renders tonen smartphones die nauwelijks te onderscheiden zijn van hun voorgangers. Ze hebben weer pilvormige camera-eilanden, waar de goedkopere Pixel 9a eerder dit jaar juist afscheid van nam.

Google Pixel 10 Pro XL

Eindelijk een echt snelle chip?

Pixels staan niet bekend om hun razendsnelle hardware, maar de Tensor G5 in de Pixel 10-telefoons is wel een interessante chip. Voorgaande Tensors werden gemaakt in samenwerking met Samsung. De G5 is de eerste die helemaal door Google zelf is ontworpen. Hij zou daarom een stuk rapper én efficiënter moeten worden dan de G4.

Waarschijnlijk haalt hij het overigens nog steeds niet bij bijvoorbeeld de Snapdragon 8 Elite die in de Samsung Galaxy S25 en OnePlus 13 zit. Google richt vermoedelijk meer op de AI-mogelijkheden en softwarematige cameraverbeteringen dan op rauwe rekenkracht.

Hoe groot de accu’s precies worden, is helaas nog niet bekend. Wel zou Google Apple’s MagSafe kopiëren, zodat je ze magnetisch draadloos kunt opladen. Daarnaast moeten de speakers een stuk beter klinken dan op oudere Pixels.

Alleen de Pixel 10 krijgt nieuwe camera’s

Vorig jaar veranderde Google al weinig aan de camera’s van de Pixel 9 Pro (XL). Ook dit keer lijkt het bedrijf niet of nauwelijks aan de hardware te sleutelen. We verwachten dat de Pro’s weer beschikken over een 50 megapixel-hoofdcamera en twee 48 megapixel-camera’s: een groothoeklens voor wijdere plaatjes en een telelens waar je 5x mee inzoomt. Ook de Pixel 10 Pro Fold zou ongeveer dezelfde camera’s krijgen als zijn voorganger.

Google geeft de normale Pixel 10 opvallend genoeg wél een nieuwe camera. De instapper beschikt voor het eerst over een telelens. Dat gaat helaas ten koste van de hoofdcamera en groothoeklens. Die gebruiken namelijk kleinere sensoren dan de huidige Pixel 9. Wat de precieze gevolgen zijn, moeten we nog ervaren.

Interessant is dat de telelenzen op de nieuwe Pixels over een macrofunctie zouden beschikken. Zo gebruik je ze voor close-ups van bijvoorbeeld bloemen of wespen. Dat kon op de Pixel 9 al met de groothoeklens, maar met een telelens is dat veel handiger. Je hoeft immers minder dichtbij te komen en loopt dus ook minder risico om gestoken te worden.

Google Pixel 10 Pro Fold

Veel AI

Google zet de laatste jaren vol in op kunstmatige intelligentie. Het zal je daarom niet verbazen dat de Pixel 10 weer veel nieuwe AI-trucjes kent. De belangrijkste is waarschijnlijk ‘Magic Cue’. Daarmee krijg je relevante informatie uit apps voorgeschoteld zonder dat je erom hoeft te vragen. Als iemand in een chat vraagt om je vluchtnummer kan Magic Cue die bijvoorbeeld automatisch uit Gmail vissen.

Daarnaast verwachten we onder meer verse mogelijkheden om je foto’s te bewerken, al is nog niet duidelijk wat die precies behelzen.

Prijzen

Geruchten over de prijzen van de Google Pixel 10 zijn nog een beetje vaag. De Pixel 10 Pro Fold zou iets goedkoper kunnen worden dan de Pixel 9 Pro Fold, die vorig jaar 1899 euro kostte. Voor de Pixel 10 Pro XL ben je mogelijk juist 100 euro meer kwijt: 1299 euro in plaats van 1199 euro.

De Pixel 10 en Pixel 10 Pro lijken dezelfde prijs te krijgen als hun voorgangers: respectievelijk 899 en 1099 euro.

