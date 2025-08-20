Zo volg je de onthulling van de Google Pixel 10 en meer

Ben je benieuwd naar wat Google later vandaag allemaal aankondigt? Met deze livestream volg je het Made by Google 2025-event op de voet!

UPDATE: Google heeft de Pixel 10-telefoons, Pixel Watch 4 en Pixel Buds 2a uit de doeken gedaan! Je leest alles over de nieuwe Google-devices via de linkjes hieronder.

→ Dit is de Google Pixel 10-serie: veel vernieuwing van binnen

→ Google onthult Pixel Watch 4: groter, beter en langere adem

→ Google Pixel Buds 2a officieel: instap-oordopjes met hogere prijs

Hier kijk je de Google Pixel 10 livestream

Het is bijna zover, want het grote Made by Google 2025-event gaat over twee uur van start in New York. Vanavond om 19.00 uur Nederlandse tijd komt Google met zijn nieuwste smartphones. Maar, er gaan ook veel geruchten over een smartwatch: de Pixel Watch 4.

Het is dus zeker de moeite waard om te kijken. Zoals altijd is het evenement te volgen via een livestream op YouTube. De stream vind je hierboven en kun je uiteraard op al je apparaten kijken. Heb je een Google TV Streamer (of Chromecast), dan kijk je ook gemakkelijk op je televisie.

De spotlights zijn tijdens het Google-event vooral gericht op de nieuwste telefoons van de zoekgigant. Google heeft al verklapt dat er opnieuw vier toestellen verschijnen: de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold. We hebben teasers van de smartphones gezien, maar alle details krijgen we tijdens het event te horen.

Alles over de nieuwe Google-devices

Natuurlijk is er al wel het nodige over de nieuwe Google-telefoons gelekt. Zo weten we dat het instapmodel – de Pixel 10 – een 6,3 inch-scherm heeft én is uitgerust met een nieuwe camera. Het toestel zou voor het eerst een telelens hebben, waarmee je optisch inzoomt.

Bij de andere Pixels zien we waarschijnlijk dezelfde camera’s. Daarnaast ligt het voor de hand dat alle smartphones weer een gloednieuwe processor krijgen: de Tensor G5. Deze chip moet sneller zijn dan de Tensor G4 en maakt waarschijnlijk nieuwe AI-functies mogelijk.

Daarnaast is er veel gelekt over ‘Pixelsnap’. De Pixel 10-toestellen ondersteunen vermoedelijk magnetische opladers via Qi2, wat vergelijkbaar is met MagSafe van Apple. Google zou hiervoor meerdere accessoires willen uitbrengen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe smartphones in Nederland en België verschijnen; dat horen we tijdens het event. Volgens een gerucht worden de Pixel 10’s even duur als hun directe voorgangers. Dat betekent dat de goedkoopste Pixel 10 straks voor 899 euro over de toonbank gaat.

De redactie van Android Planet zit natuurlijk klaar om jou van het laatste Google-nieuws te voorzien. Je leest onze artikelen natuurlijk op de website, of check de app en/of nieuwsbrief via de knoppen hieronder!