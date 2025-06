‘Google Pixel 10-telefoons kopiëren Apple’s MagSafe’

De Google Pixel 10-toestellen lijken over Qi2 te beschikken: dat wil zeggen dat ze magnetisch draadloos opladen ondersteunen. Dat kennen we al jaren van Apple onder de naam MagSafe.

‘Google Pixel 10 kan magnetisch draadloos opladen’

In 2020 introduceerde Apple MagSafe. Door de ingebouwde magneten in iPhones is draadloos accusap tanken een fluitje van een cent, omdat de oplader altijd op de juiste plek zit. Deze techniek is ook beschikbaar voor Android-smartphones, maar wordt nog maar weinig gebruikt. Alleen de vrij obscure HMD Skyline beschikt over deze zogenaamde Qi2-standaard.

Binnenkort komt daar waarschijnlijk een aantal veel prominentere toestellen bij. Volgens Android Authority kunnen de Google Pixel 10-telefoons namelijk ook magnetisch draadloos opladen. Waar bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S25 daar een speciaal hoesje voor nodig heeft, zijn de magneten bij de nieuwe Pixels in de smartphones zelf opgenomen.

Renders van de Google Pixel 10 Pro

Google werkt bovendien aan een aantal accessoires onder de naam Pixelsnap. De ‘Pixelsnap Charger’ lijkt een simpele puck te worden die je op de achterkant klikt, zoals die ook bestaat voor MagSafe. Daarnaast zijn er twee standaarden in ontwikkeling waar je de Pixels op kunt zetten tijdens het laden. Dat is handig voor op je bureau of nachtkastje.

Meer over de Google Pixel 10

Volgens geruchten presenteert Google de Pixel 10, Pixel 10 Pro (XL) en de vouwbare Pixel 10 Pro Fold op 20 augustus. De smartphones draaien allemaal op een nieuwe Tensor G5-chip, die flink sneller en zuiniger moet zijn dan de G4.

De telefoons gaan uiterlijk sterk op hun voorgangers lijken. Ook zou Google niets veranderen aan de camera’s van de Pro-varianten. De normale Pixel 10 daarentegen zou voor het eerst over een telelens beschikken, waarmee je een stukje in kunt zoomen. Dat gaat wel ten koste van de hoofdcamera en groothoeklens, die kleinere sensoren hebben dan de Pixel 9.

Over de prijzen van de nieuwe Pixels kunnen we je nog niets vertellen. De Pixel 9 kostte vorig jaar 899 euro, terwijl de Pixel 9 Pro voor 1099 euro over de toonbank ging. Voor de grotere Pixel 9 Pro XL was je 1199 euro kwijt. De Pixel 9 Pro Fold was met 1899 euro het duurst.

