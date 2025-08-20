Dit is de Google Pixel 10-serie: veel vernieuwing van binnen

De Google Pixel 10 is officieel aangekondigd, samen met de Pixel 10 Pro (XL) en Pixel 10 Pro Fold. De smartphones zijn binnenkort te koop en wij nemen ze met je door.

Google Pixel 10 officieel: dit is er nieuw

Eindelijk is het zover: de Google Pixel 10-serie is officieel onthuld! Net als voorgaande jaren waren er vooraf veel geruchten en lekken, waardoor stiekem al vrij veel bekend was. Toch heeft Google enkele verrassingen voor ons in petto.

Net als vorig jaar komt Google met vier smartphones. De Pixel 10 is het ‘instapmodel’ en heeft interessante upgrades gekregen. Allereerst beschikt de telefoon over de nieuwe Tensor G5-chip, die betere prestaties moet afleveren en nieuwe AI-functies mogelijk maakt.

Net als zijn voorganger heeft de Pixel 10 een relatief compact 6,3 inch-scherm, dat nu een hogere helderheid heeft van 3000 nits. Hierdoor moet je het toestel altijd goed kunnen aflezen. Het display beschikt verder over een resolutie van 2424 bij 1080 pixels en 120Hz-ververssnelheid.

Ook bij de camera’s zien we verbeteringen. De Google Pixel 10 heeft een 10,8 megapixel-telelens, waarmee je 5x optisch kan inzoomen. Bij de Pixel 9 ontbrak een camera om goed mee in te zoomen. Verder maakt de Pixel 10 foto’s met de 48 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens.

Grotere batterij en Pixelsnap

De Pixel 10 heeft een grotere 4970 mAh-accu, die met maximaal 30 watt oplaadt. Hierdoor kun je de batterij in 30 minuten voor 55 procent opladen. Helemaal nieuw is Pixelsnap, een feature waarmee je magnetisch accessoires aan de Pixel 10 kan vastklikken.

Hierdoor kun je bijvoorbeeld de telefoon draadloos opladen via Qi2, waarbij een maximale snelheid van 25 watt wordt gehaald. Google brengt allerlei accessoires met Pixelsnap-ondersteuning uit, zoals een hoesje die de technologie heeft ingebouwd.

De Google Pixel 10 is net zo duur als de Pixel 9 van vorig jaar. Dat betekent dat je voor de instapversie met 128GB opslag 899 euro betaalt. Heb je meer geheugen nodig, dan kun je gaan voor de 256GB-variant van 999 euro.

Google Pixel 10 Pro en 10 Pro XL

Daarnaast komt Google met opvolgers van de Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL. De Pixel 10 Pro is – net als zijn voorganger – handzaam door het 6,3 inch-scherm. De Pixel 10 XL is daarentegen interessant als je grotere smartphones fijner vindt, want dan krijg je een 6,8 inch-display.

Google heeft het scherm van beide Pro’s verbeterd. Het display is feller en haalt nu een piekhelderheid van 3300 nits. In tegenstelling tot de reguliere Pixel 10 ondersteunt de Pro’s ltpo-technologie. Dit betekent dat de ververssnelheid helemaal kan terugschakelen van 120Hz naar 1Hz. Dat bespaart energie en dat is weer gunstig voor de accuduur.

Ook de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL worden aangedreven door de nieuwe Tensor G5-chip. Ze hebben standaard 16GB werkgeheugen en kunnen natuurlijk overweg met Pixelsnap. Bij de 10 Pro heeft de instapversie 128GB opslagruimte, de 10 Pro XL beschikt standaard over het dubbele.

Beide smartphones hebben een iets grotere accu gekregen. De Pixel 10 Pro beschikt over een 4870 mAh-batterij die met 30 watt oplaadt, zodat ‘ie na een halfuur weer voor 55 procent vol zit. De 5200 mAh-accu van de Pixel 10 Pro XL kan laden met 45 watt, waardoor je na 30 minuten weer 70 procent aan batterij hebt.

Prijzen van de Pixel 10 Pro’s

Dan de prijzen van de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL. De ‘normale’ Pro heeft een adviesprijs van 1099 euro voor de instapversie met 128GB opslag. Ook verschijnen er versies met meer geheugen. Dat geldt ook voor de Pixel 10 Pro XL, zoals je in het overzicht hieronder ziet.

Google Pixel 10 Pro (128GB): 1099 euro

Google Pixel 10 Pro (256GB): 1199 euro

Google Pixel 10 Pro (512GB): 1329 euro

Google Pixel 10 Pro (1TB): 1589 euro

Google Pixel 10 Pro XL (256GB): 1299 euro

Google Pixel 10 Pro XL (512GB): 1429 euro

Google Pixel 10 Pro XL (1TB): 1689 euro

Zeven jaar updates

De Google Pixel 10-smartphones draaien uit de doos op Android 16, de nieuwste versie van het besturingssysteem. De update introduceert nieuwe features, maar ook het Material 3 Expressive-design. Android 16 oogt vooral kleurrijker en speelser.

De toestellen worden zeven jaar lang voorzien van Android-versie-updates, beveiligingspatches die kwaadwillenden buiten de deur houden én Feature Drops. Laatstgenoemden zijn tussentijdse software-updates die features toevoegen.

Uiteraard zet Google met de Pixel 10 weer vol in op AI. Nieuw is ‘Magic Cue’. Daarmee krijg je relevante informatie uit apps voorgeschoteld zonder dat je erom hoeft te vragen. Als iemand in een chat om je vluchtnummer vraagt, kan Magic Cue die bijvoorbeeld automatisch uit Gmail vissen.

Verder komt Google met een cameracoach, die je moet helpen bij het maken van mooiere foto’s. Je krijgt bijvoorbeeld tips over de belichting van een kiekje of hoe je een specifiek effect kan creëren.

Nieuw is Pro Res Zoom, een feature die de Pixel 10 Pro (XL) tot 100x laat inzoomen. De functie is vooral geschikt voor foto’s van landschappen, de natuur en andere bezienswaardigheden. De Pro’s gebruiken de Tensor G5 en kunstmatige intelligentie om zelfs als je extreem inzoomt, plaatjes met genoeg detail af te leveren.

Opvouwbare Pixel 10 Pro Fold

Tijdens het Made by Google 2025-event onthult Google zijn nieuwste vouwtelefoon: de Pixel 10 Pro Fold. Het opvouwbare toestel is een concurrent voor de Samsung Galaxy Z Fold 7 en vouw je open tot een soort compacte tablet. De Pixel 10 Pro Fold verschijnt op 9 oktober in Nederland voor een adviesprijs van 1899 euro.

Het toestel is flink verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Zo heeft de vouwsmartphone een nieuw en steviger scharnier en een iets groter 6,4 inch-scherm aan de buitenkant. Het display aan de binnenkant is met 8 inch niet gegroeid. Wel zijn beide schermen een stuk helderder. Nieuw is dat de Fold volledig stofbestendig is.

Google heeft een forse accu van 5015 mAh in de Pixel 10 Pro Fold weten te stoppen. Die ondersteunt snelladen, waardoor je het toestel in 30 minuten voor ongeveer de helft kan vullen. Draadloos laden met Pixelsnap is aanwezig. Daarnaast draait de Fold ‘gewoon’ op de Tensor G5-chip, met 16GB werkgeheugen.

Tot slot is de vouwtelefoon van Google uitgerust met een nieuwe 48 megapixel-hoofdcamera, die nu tot 20x kan inzoomen. Verder schiet ‘ie kiekjes met de 10,5 megapixel-groothoeklens en 10,8 megapixel-telelens (5x optische zoom).

De Pixel 10 Pro Fold heeft standaard 256GB opslag en kost zoals gezegd 1899 euro. Daarnaast komt Google met een 512GB-model van 2029 euro en een uitvoering met 1TB opslag, die maar liefst 2289 euro kost.

Prijzen en bestellen

Ben je van plan een Pixel 10-toestel aan te schaffen? De Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL zijn nu te bestellen en liggen op 28 augustus in de winkels.

De vouwbare Pixel 10 Pro Fold laat iets langer op zich wachten en is vanaf 9 oktober te koop. Pre-orderen kan natuurlijk al wel. Gebruik hiervoor de linkjes hieronder.