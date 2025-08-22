Zo snel laden de Google Pixel 10-telefoons op (met magneten)

We zetten de laadsnelheden van de nieuwe Google Pixel 10-smartphones voor je onder elkaar, draadloos en bedraad.

Google Pixel 10-serie opladen

Google heeft de Pixel 10-serie aangekondigd, bestaande uit de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold. Allemaal hebben ze een grotere batterij aan boord en laden ze een fractie sneller op, maar hoe snel gaat dat? En hoe zit het met de nieuwe Pixelsnap-lader, die je magnetisch aan de telefoons bevestigt? Je leest het hier.

De cijfers in het kort:

Bedrade laadsnelheid Bedrade laadtijd Draadloze laadsnelheid Accugrootte Google Pixel 10 29 watt Tot 55 procent in 30 minuten 15 watt 4970 mAh Google Pixel 10 Pro 29 watt Tot 55 procent in 30 minuten 15 watt 4870 mAh Google Pixel 10 Pro XL 37 watt Tot 70 procent in 30 minuten 25 watt 5200 mAh Google Pixel 10 Pro Fold 29 watt Tot 50 procent in 30 minuten 15 watt 5015 mAh

Google Pixel 10-serie bedrade laadsnelheid

De Google Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro Fold laden allebei bedraad op met maximaal 29 watt. Dat is een kleine verbetering ten opzichte van vorig jaar, want dezelfde modellen in de Pixel 9-serie laden met maximaal 27 watt op. Hoe lang het vervolgens duur om op te laden, verschilt per toestel door de accucapaciteit.

De 4790 mAh van de Pixel 10 is volgens Google binnen 30 minuten zo’n 55 procent opgeladen. Dat geldt ook voor de 4870 mAh-batterij van de Pixel 10 Pro. De Google Pixel 10 Pro Fold doet er iets langer over om zijn accu van 5015 mAh bij te laden. Die is na 30 minuten voor zo’n 50 procent vol.

De Google Pixel 10 Pro XL laadt het snelst op. De snelheid van 39 watt is ook iets sneller dan vorig jaar. Leg je de telefoon een half uur aan de lader, dan is de batterij van 5200 mAh zo’n 70 procent opgeladen.

Let op: Google levert niet standaard de juiste adapter met de telefoons. Deze moet je zelf aanschaffen, lettend op het juiste wattage. Voor de Pixel 10, 10 Pro en 10 Pro Fold kun je met een 30 watt-snellader uit de voeten. Haal je een Pixel 10 Pro XL in huis, dan biedt Google een 45 watt-adapter aan.

Google Pixel 10-serie draadloze laadsnelheid met Pixelsnap

De Google Pixel 10-serie kan ook draadloos opladen, dit jaar voor het eerst met Qi2. Dat betekent dat draadloos opladen met maximaal 25 watt kan. Niet alle nieuwe Pixels ondersteunen die snelheid overigens. Alleen de Google Pixel 10 Pro XL kan draadloos laden met 25 watt. De Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro Fold doen het nog steeds met 15 watt.

Nieuw op alle Google Pixel 10’s is Pixelsnap. Oftewel, er is een ring van magneten verwerkt in de achterkant van de telefoons. Hiermee weet je altijd dat een draadloze opladers op de optimale plek is geplaatst om met maximale snelheid te laden.

Ook zijn er magnetische telefoonhouders, pasjeshouders en andere accessoires. De functie is overgenomen van Apple’s MagSafe. Die introduceerde het al in 2020 met de iPhone 12. De komst van Pixelsnap betekent dus ook dat MagSafe-accessoires werken met de Google Pixel 10-serie.

Weten wat Google allemaal heeft aangekondigd en waar je de Pixel 10-telefoons in huis haalt? Lees ons uitgebreide artikel met alle informatie.