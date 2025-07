Officieel: Google presenteert Pixel 10-serie op 20 augustus

De datum zong al een tijdje rond en hij blijkt te kloppen. Op 20 augustus vindt de presentatie van de Google Pixel 10 plaats. De serie bestaat naar verwachting weer uit vier verschillende toestellen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Presentatie Google Pixel 10 op 20 augustus

Net als vorig jaar debuteren de nieuwe Pixels al in de zomer. De presentatie van de Google Pixel 10-serie vindt plaats op 20 augustus om 19.00 uur Nederlandse tijd. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Het jaarlijkse Made by Google-evenement wordt ditmaal gehouden in New York City.

De lancering zal live te volgen zijn via YouTube. Uiteraard zit de redactie van Android Planet die avond ook klaar om je zo snel mogelijk te voorzien van alle informatie. Google belooft in de aankondiging naast Pixel-smartphones ook een nieuw horloge en nieuwe oordopjes.

Renders van de Pixel 10 Pro Fold

De Pixel 10-serie bestaat uit vier toestellen: de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en de Pixel 10 Pro Fold. Die lijken allemaal sterk op hun voorgangers, al krijgt de normale Pixel 10 wel voor het eerst een telelens om mee in te zoomen. Verder is de grootste verandering op hardwaregebied de nieuwe Tensor G5-chip. Dat is de eerste processor die volledig door Google zelf is ontworpen. We hopen daarom op een mooie sprong in prestaties en accuduur.

Verder lijkt de fabrikant weer vooral in te zetten op kunstmatige intelligentie. Wat de nieuwe functies precies inhouden, horen we op 20 augustus. De prijzen van de Pixel 10-smartphones lijken grotendeels identiek aan die van de Pixel 9 vorig jaar.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pixel Watch 4 krijgt een oude chip

Zoals gezegd lanceert Google tijdens de presentatie van de Pixel 10 ook een nieuwe smartwatch. Deze Pixel Watch 4 lijkt een minimale upgrade te worden. Hij krijgt een iets grotere batterij, maar gebruikt dezelfde chip als de Pixel Watch 3.

De oordopjes waar Google over spreekt zijn waarschijnlijk de Pixel Buds 2a. Dat zijn betaalbare doppen die de Buds A uit 2022 vervangen. We hoeven waarschijnlijk nog geen opvolger van de Pixel Buds Pro 2 te verwachten.

Lees het laatste nieuws over Google: