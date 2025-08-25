De belangrijkste cameraverbeteringen van de Pixel 10-serie

Het zal je niet zijn ontgaan: Google heeft nieuwe smartphones aangekondigd. Camera’s zijn daar altijd een belangrijk onderdeel van, dus in dit artikel nemen we de belangrijkste vernieuwingen van de Google Pixel 10-serie met je door.

Pixel 10 camera’s: dit is er nieuw

Pixels staan bekend om hun goede camera’s. Bij elke nieuwe generatie voert Google vernieuwingen door, die moeten resulteren in nog mooiere foto’s. Hoewel ze dit jaar minder groot lijken dan voorheen, zetten we ze natuurlijk wel voor je op een rij. Dit zijn de belangrijkste verbeteringen van de camera’s van de Google Pixel 10-serie.

Instapper heeft eindelijk een telelens (maar…)

De Google Pixel 9 en zijn voorgangers hadden alleen een hoofdcamera en een groothoeklens voor wijdere kiekjes. Wie een telelens wilde, moest uitwijken naar een Pro-model. Dat is verleden tijd, want de Pixel 10 heeft net als de Pro’s een camera waarmee je 5x inzoomt. Wel ligt de resolutie met 10,8 megapixel een stuk lager.

Voor je de vlag uithangt: dat is niet alleen maar goed nieuws. Tegelijk heeft Google de hoofdcamera (48 megapixel) en groothoeklens (13 megapixel) namelijk een flinke downgrade gegeven. Ze hebben minder resolutie en een kleinere sensor dan op de Pixel 9. We zouden daarom niet willen spreken van een upgrade, maar van een sidegrade: hoewel die telelens fijn is, vinden we het jammer dat hij ten koste gaat van de overige camera’s.

De Pixel 10 Pro Fold heeft dezelfde camera’s als vorig jaar. Ze lijken ook sterk op die van de normale Pixel 10. Alleen de groothoeklens wijkt af: die heeft een lagere resolutie van 10,8 megapixel en gebruikt een (nog) kleinere sensor.

Verbeterde stabilisatie hoofdcamera Pixel 10 Pro (XL)

Helaas heeft Google ook de camera’s van de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL grotendeels met rust gelaten. Als je één van deze smartphones koopt, krijg je weer een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en een 48 megapixel-telelens met 5x zoom.

Het bedrijf belooft toch verbeteringen dankzij de verfijndere beeldverwerking van de Tensor G5-chip én de twee keer effectievere optische stabilisatie van de hoofdcamera. Die moet zorgen voor vloeiendere video’s en mooiere foto’s in het donker. Dat gaan we uiteraard testen voor onze uitgebreide review.

Verder digitaal zoomen

Met een Pixel 9 Pro (XL) kun je gebruikmaken van ‘Super Res Zoom’. Daarmee haal je het beeld tot 30x dichterbij doordat het toestel meerdere foto’s over elkaar heen legt en de details samenvoegt. De Pixel 10 Pro (XL) gaat een stap verder met ‘Pro Res Zoom’.

Hoewel de telelens nog steeds een vergroting biedt van 5x, kun je nu tot maar liefst 100x inzoomen. Daarvoor maakt Google, je raadt het al, gebruik van kunstmatige intelligentie. In wezen is Pro Res Zoom niets anders dan ‘generative AI’. De camera legt een wazig kiekje vast en AI probeert de ontbrekende details zo goed mogelijk in te vullen op basis van de beschikbare informatie.

Super Res Zoom Pro Res Zoom

De foto die dat oplevert hoeft niet per se een goede afspiegeling te zijn van wat je vastlegde. Soms gaat AI flink de mist in. Wél zien ze er vaak verbluffend scherp uit voor een zo ver ingezoomde plaat.

De normale Pixel 10 beschikt alleen over Super Res Zoom, waarmee je maximaal 20x inzoomt. Dat is nog steeds een stuk verder dan de Pixel 9, die bleef steken op 8x.

Cameracoach is present, ander AI-trucje ontbreekt

Alle Pixel 10-modellen beschikken over een zogenaamde ‘Cameracoach’ die je tijdens het fotograferen tips geeft voor mooiere foto’s. Op de redactie van Android Planet verschillen de meningen over hoe nuttig deze functie is. Doorgaans vraagt hij wat je precies vast wil leggen en geeft vervolgens aan hoe je dat kunt bereiken. Hou er rekening mee dat de smartphone steeds een paar seconden nodig heeft voor de volgende instructie.

In de Verenigde Staten kun je foto’s op de Pixel 10 nog makkelijker bewerken dan voorheen: met je stem. Je zegt bijvoorbeeld dat je de lucht blauwer wil maken en dat gebeurt dan automatisch. Je hoeft dus niet meer zelf op zoek naar de juiste tool. Klinkt erg handig, maar helaas is deze functie op de Nederlandse toestellen niet aanwezig. Mogelijk heeft dat met EU-regels te maken.

