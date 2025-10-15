Google Pixel 10 Pro Fold ontploft en breekt in zware stresstest

De nieuwste stresstest is als een actiefilm met explosies en geweld. En de Google Pixel 10 Pro Fold speelt de dramatische hoofdrol.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 10 Pro Fold ontploft

Met de lancering van een nieuwe high-end smartphone is het een kwestie van wachten tot YouTuber JerryRigEverything er mee aan de slag gaat. We keken zeker uit naar de test van de Google Pixel 10 Pro Fold, aangezien de twee voorgangers van deze telefoon (Pixel Fold en Pixel 9 Pro Fold) de intense stevigeheidtest van de YouTuber niet overleefden.

Zack Nelson, de echte naam van de YouTuber, voert bij iedere grote smartphone dezelfde test uit. Hij begint met een mes over de behuizing te schrapen, om te zien hoe krasbestendig deze is. Vervolgens test hij de hardheid van de schermen, met speciale pennetjes. Zoals verwacht is het vouwbare scherm relatief makkelijk te bekrassen, waar het cover screen net zo sterk is al de meeste smartphones.

Meteen de ontploffing zien? Ga naar minuut 7:20.

Een paar opvallende dingen: ondanks de uitstekende IP68-waardering van de telefoon was deze niet bestand tegen een volle hand stof. Vooral het scharnier had hieronder te lijden. De volumeknoppen zijn met een mesje gemakkelijk te verwijderen, maar gelukkig ook zo weer terug te klikken. En hoewel het cover screen prima tegen hitte bestendig is, leidde een kleine vlam op het vouwbare scherm tot een vlek van dode pixels.

Het moment waar iedereen op wacht tijdens de video’s van JerryRigEverything, is de buigtest. Voorheen gingen hier al verschillende smartphones aan onder, zoals de eerste twee Pixel Folds. Bij die toestellen kwam het door de plaatsing van de antennes. Dit zijn plastic uitsparingen die zwakke punten vormen in het aluminium frame. Op de Pixel 10 Pro Fold lijkt Google er niets aan veranderd te hebben.

En dus, compleet zoals verwacht, breekt Zack de Pixel 10 Pro Fold gemakkelijk doormidden. Waar hij echter niet op had gerekend, was dat de batterij hierdoor kortsluiting zou maken, met een snelle ontlading van alle opgeslagen energie als gevolg. Oftewel: de smartphone is ontploft.

Google Pixel 10 Pro Fold review

Toegegeven: de manier waarop de YouTuber omgaat met zijn telefoons, is wilder dan de meeste gebruikers zullen doen. Wil je weten hoe de Google Pixel 10 Pro Fold bevalt in minder uitdagende omstandigheden en tijdens normaal dagelijks gebruik? Bekijk dan de uitgebreide review over het vouwtoestel.

