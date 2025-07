‘Gelekte Google Pixel 10 Pro Fold blaast nieuwste Samsungs omver’

Het duurt niet lang meer tot de nieuwe Pixel 10-serie uitkomt en op het gebied van foldables komt Google met toffe verbeteringen.

Google Pixel 10 Pro Fold specificaties gelekt

De Google Pixel 9 Pro Fold van vorig jaar was Googles eerste vouwtelefoon op de Nederlandse markt. Na het schrappen van de kinderziektes uit de eerste Pixel Fold, kwam de techgigant met de klapper van een Fold binnen. Rond 20 augustus lanceert Google waarschijnlijk de nieuwe Pixel 10-serie, met onder meer de Pixel 10 Pro Fold. Van dat toestel zijn nu verschillende belangrijke specificaties gelekt.

Te beginnen met het cover-scherm op de telefoon, die je gebruikt als de telefoon is dichtgevouwen. Deze wordt een fractie groter, van 6,3 inch naar 6,4 inch. De behuizing blijft echter even groot, omdat Google de randen van het scherm dunner maakt. Dat is een welkome upgrade, aangezien die op de Pixel 9 Pro Fold erg groot zijn. Ook lijkt het scherm zo’n 10 procent feller te worden.

Ook de batterij wordt beter: van 4650 naar 5015 mAh. Dat is een groei van zeven procent ten opzichte van zijn voorganger en negen procent groter dan de nieuwste Samsung Galaxy Z Fold 7. Samsung staat mogelijk wel voor op het gebied van camera’s. Waar de Fold 7 het doet met een 200 megapixel-hoofdcamera, doet de 10 Pro Fold het met 48 megapixel. De groothoek, telelens en selfiecamera’s zijn allemaal zo’n 10 megapixel.

Dan de nieuwe Tensor G5-chip die sneller en efficiënter moet zijn dan de G4 in de voorganger. Deze wordt bijgestaan door een flinke 16GB aan werkgeheugen. Ook is er minstens 256GB aan opslagruimte, met mogelijkheid tot upgraden naar 512GB. Voor het eerst komt er een 1TB-variant.

Tot slot deelt de bron dat de Google Pixel 10 Pro Fold als een van de eerste vouwtelefoons zo goed als stof- en waterdicht is. Hij heeft naar verluidt een IP68-certificatie, wat betekent dat ‘ie tot 30 minuten op anderhalve meter diepte onderwater kan liggen en tegen fijne stof beschermd is.

Vooral op dat laatste besparen andere fabrikant nog. Wel is het überhaupt extra uitdagend om een telefoon met zoveel bewegende elementen stofdicht te krijgen.

Google Pixel 10-lancering eind augustus

Google kondigt de nieuwe Pixel 10-serie naar verwachting aan op 20 of 21 augustus op het Made By Google-evenement in de Verenigde Staten. Natuurlijk verwachten we ook de rest van de nieuwe serie: de Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL. Eerder deze week lekten de prijzen van deze telefoons al uit, die gaan 999 euro tot 2029 euro voor deze 10 Pro Fold.

