‘Kleuren Google Pixel 10 Pro (XL) zijn een beetje saai’

Na het instapmodel zijn nu ook de kleuren van de Google Pixel 10 Pro (XL) gelekt. Die zien er heel anders uit en ogen een stuk minder uitgesproken. Google lijkt in te zetten op elegantie.

‘Kleuren Google Pixel 10 Pro gelekt’

Vorig jaar waren de Pixel 9 en Pixel 9 Pro (XL) verkrijgbaar in min of meer dezelfde tinten. Dat geldt niet voor hun opvolgers, weten we inmiddels. Android Headlines lekte namelijk de kleuren van de Google Pixel 10 Pro (XL) en die zien er anders uit van die van de normale Pixel 10.

De Pro en Pro XL zijn volgens de website straks te koop in het zwart, porselein (gebroken wit), blauw-grijs en groen-goud. Deze kleuren maken de smartphones veel ingetogener dan hun goedkopere broertje. Google denkt blijkbaar, net als veel andere fabrikanten trouwens, dat Pro-gebruikers niet van felle tinten houden. Hieronder zie je de vier verschillende varianten.

Opvallend is dat, op de kleuren na, de Google Pixel 10 en Pixel 10 Pro bijna identiek zijn. Ook de meest voordelige variant heeft dit keer een telelens, waardoor de camera-eilanden ongeveer even groot zijn. Het enige verschil is dat de Pro’s een extra temperatuursensor aan boord hebben.

Meer over de Google Pixel 10 Pro (XL)

De Pixel 10 Pro krijgt weer een 6,3 inch-oled-scherm, terwijl de Pro XL over een groter 6,8 inch-display beschikt. Beiden draaien op een nieuwe Tensor G5-chip en beschikken over een stevige 16GB werkgeheugen. Dat helpt bij multitasken en het soepel uitvoeren van AI-taken.

De kleine Pro heeft standaard 128GB opslag en zou verkrijgbaar zijn vanaf 1099 euro. Wie de Pro XL koopt, krijgt dit keer waarschijnlijk standaard 256GB opslagruimte. Voor die smartphone ben je minimaal 1299 euro kwijt. Dat is 100 euro meer dan de Pixel 9 Pro XL vorig jaar, maar die beschikte over slechts 128GB opslag.

