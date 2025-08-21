Waarom de Google Pixel 10 Pro goed is voor je ogen

Het scherm van de Google Pixel 10 Pro (XL) is niet alleen feller, maar heeft ook een fijn trucje waarmee je vermoeide ogen voorkomt. We leggen uit hoe het werkt.

Scherm van Google Pixel 10 Pro heeft een fijne upgrade

De Google Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL behoren tot de felste smartphones op de markt. Ze halen 2200 nits op het volledige scherm, met uitschieters tot 3300 nits voor details zoals beelden van een felle zon in een hdr-film. De displays hebben echter ook een handige techniek aan boord die goed is voor je ogen.

Uiteraard beschikken de nieuwe Pixels over oled-schermen. Die hebben een hoog contrast en perfecte zwartwaarden, maar flikkeren wel constant aan en uit. Deze zogenaamde pulsbreedtemodulatie (PWM in het Engels) bedroeg bij de Pixel 9-telefoons nog maximaal 240Hz. Dat wil zeggen dat de pixels 240 keer per seconde aan en uit gaan. De meeste mensen zien daar niets van, maar als je er gevoelig voor bent kan het vermoeide ogen of hoofdpijn veroorzaken.

De Pixel 10 Pro (XL) heeft een functie waarmee je deze snelheid verdubbelt naar 480Hz. Omdat het flikkeren daarmee minder goed zichtbaar is, zou je ook minder snel last moeten krijgen van je ogen. Op de vouwbare Pixel 10 Pro Fold is deze techniek alleen beschikbaar op het scherm aan de binnenkant. De normale Pixel 10 valt buiten de boot en blijft dus steken op 240Hz.

Google loopt flink achter

Het werd ook wel tijd dat Google aan de slag ging met PWM, want de zoekgigant loopt flink achter. Telefoons van Samsung en Apple lopen al jaren op 480Hz. Chinese fabrikanten halen nog veel hogere waardes. De OnePlus 13 draait bijvoorbeeld op 2160Hz, waarmee flikkeringen zo goed als onzichtbaar zijn voor iedereen.

