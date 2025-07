‘Google Pixel 10 krijgt ein-de-lijk ingebouwde magneten’

De Google Pixel 10 krijgt een ingebouwde Qi2-ring. Daarmee koppel je accessoires en laders magnetisch met je telefoon.

Google Pixel 10 met Qi2 gelekt

Het is een functie waar Android-gebruikers met jaloezie naar kijken richting Apple-gebruikers: MagSafe. Apple introduceerde de functie in 2020 op de iPhone 12-serie, waarna het 2023 officieel beschikbaar werd voor Android-fabrikanten als Qi2. Ondertussen is er welgeteld één telefoon die het heeft opgepakt: de HMD Skyline. Google lijkt daar met de Pixel 10-serie verandering in te brengen.

De bekende lekker Evan Blass deelt een afbeelding van de Google Pixel 10 met een draadloze oplader aan de achterkant. Het gaat om de verwachte “Pixelsnap”-oplader, die zich magnetisch aan de achterkant van de telefoon bevestigt, net als MagSafe-laders. Daarvoor heeft de Pixel 10 een cirkel van magneten in de achterkant verstopt zitten.

Hoewel de techniek vorig jaar al beschikbaar was voor fabrikanten, sloeg Google het bij de Pixel 9-serie over vanwege de “mindere ondersteuning van Qi2” en omdat het geen “betekenisvolle voordelen” had. Wie graag MagSafe- of Qi2-accessoires wilde gebruiken, moest daarvoor een speciaal hoesje aanschaffen.

Op de gelekte afbeelding zien we het basismodel van de Pixel 10-serie. We mogen er dus van uitgaan dat ook de duurdere Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL de draadloze accessoires ondersteunen. Naast de Pixelsnap-lader deelt Blass ook een foto van een Pixel 10-hoesje. Die ziet er vrijwel hetzelfde uit als vorig jaar, maar beschikt nu mogelijk ook over magneten om al je accessoires te ondersteunen.

Meer over de Google Pixel 10-serie

Op 20 augustus is het zover: Google lanceerde Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL. Het zijn de nieuwste vlaggenschepen die alle drie draaien op een nieuwe chip: de Tensor G5. De telefoons lijken enorm op hun voorgangers, met vrijwel hetzelfde ontwerp.

De basis Pixel 10 krijgt een nieuwe telelens, om verder in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. De fabrikant zet in op AI, zoals zijn eigen Gemini-assistent en ook moet de accuduur verbeteren. We verwachten verder nog de Pixel Watch 4, Pixel Buds 2a en Google Pixel 10 Pro Fold.

Kijk jij uit naar de volgende Pixels? Laat het weten in de reacties.