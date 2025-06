‘Google Pixel 10 krijgt speciale macro-telelens voor close-ups’

Met de nieuwe camera op de aankomende Google Pixel 10 maak je foto’s van dichtbij, van ver weg. Hier lees je hoe dat kan.

Google Pixel 10-telelens met macromodus gelekt

Met nog zo’n twee maanden tot de aankondiging van de Google Pixel 10-serie, staat het internet vol met geruchten en lekken over de smartphones. Zo weten we welke chip er aan boord is, in welke kleuren ze komen en dat de reguliere Pixel 10 ook een telelens krijgt. Over die lens is nu meer bekend, namelijk dat ‘ie beschikt over een macromodus.

Het nieuws komt van techwebsite Android Headlines. Opvallend genoeg haalt Google de macromogelijkheden niet weg bij de groothoeklens, die ook al op de Pixel 9 zat. In plaats daarvan schakelt de camera-app slim tussen de groothoek- en telelens, op basis van hoe dicht je bij je onderwerp bent.

Google Pixel 9

Macrofotografie op smartphones kennen we vooral in drie vormen. Goedkope smartphones komen vaak met een macrocamera van zo’n 2 tot 5 megapixel, specifiek bedoel voor foto’s van dichtbij. Duurdere telefoons gebruiken vaker de groothoeklens, die hogere kwaliteit plaatjes oplevert.

Toch is zo’n groothoeklens niet ideaal voor macrofoto’s. Zo moet je de telefoon enorm dichtbij het onderwerp houden. Je kunt je voorstellen dat dit problemen oplevert als je bijvoorbeeld insecten of andere schuwe beestjes vastlegt. Daarnaast blokkeert de telefoon zelf mogelijk ook het licht op een foto. Hiervan heb je met een telelens geen last.

Welke sensor de telelens krijgt en hoeveel megapixel hij heeft, is nog niet bekend. Vooralsnog weten we dankzij geruchten alleen dat de hoofdcamera een resolutie van 50 megapixel heeft en de groothoeklens het met 48 megapixel doet.

Wat betreft andere specificaties is de telefoon 6,3 inch groot, heeft ‘ie vrijwel hetzelfde ontwerp als de Pixel 9 (Pro) en draait ‘ie op de Tensor G5-chip. Natuurlijk is Android 16 vanuit de doos geïnstalleerd. Die software verscheen vorige week op Pixel-smartphones.

Lancering in juni, juli of augustus?

Wanneer de Google Pixel 10-serie wordt aangekondigd, is nog niet officieel bekendgemaakt. Volgens Android Headlines vind de presentatie zonder twijfel op 20 augustus plaats, waarna de telefoons vanaf de 28e die maand te koop zijn. Dat is een à twee weken later dan vorig jaar.

Andere bronnen, waaronder een exclusieve uitnodiging voor een ‘ervaring met nog-onuitgebrachte Pixel-apparaten’, laten juist lijken dat Google de toestellen in juni of juli al uit de doeken doet. Android Planet houdt je op de hoogte zodra er meer bekend is.

Doe jij veel aan macrofotografie? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

