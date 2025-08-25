Hoelang krijgt de Google Pixel 10 (Pro) updates?

Eindelijk zijn ze er, de nieuwe smartphones van Google! Benieuwd hoelang je updates mag verwachten met een Google Pixel 10, Pixel 10 Pro (XL) of een Pixel 10 Pro Fold? We zetten alle informatie voor je op een rij.

Na maandenlange geruchten heeft Google de Pixel 10-serie aangekondigd. Op de Google Pixel 10 Pro Fold moeten we tot 9 oktober wachten, maar de Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL liggen vanaf 28 augustus in de winkel.

Alle varianten draaien op een snellere en zuinigere Tensor G5-chip, de eerste die Google helemaal zelf heeft ontworpen. Daarnaast voegt de zoekgigant vooral weer veel AI toe. Maar hoeveel updates mag je verwachten met zo’n glimmende nieuwe Google Pixel 10?

Het updatebeleid van Google is gelukkig uitstekend. Je kunt zeven jaar rekenen op volledige ondersteuning. Aangezien de toestellen bij de release op Android 16 draaien, zit je dus goed tot en met Android 23. Daarnaast ontvang je tot en met de zomer van 2032 regelmatig beveiligingspatches om je te beschermen tegen hackers en ander gespuis.

Google heeft samen met Samsung het beste updatebeleid van alle grote fabrikanten. Alleen Fairphone doet het nog beter. De Fairphone 6 krijgt eveneens zeven nieuwe versies van Android, maar in totaal acht jaar beveiligingspatches. Dat is ook wel logisch, aangezien dat bedrijf volledig inzet op duurzaamheid.

Prijzen van de Google Pixel 10-serie

De prijzen van de Google Pixel 10-serie zijn grotendeels gelijk aan die van de Pixel 9 vorig jaar. De gewone Pixel 10, met 128GB opslag, kost 899 euro. Voor de Pixel 10 Pro betaal je 1099 euro, terwijl de Pixel 10 Pro 1299 euro kost. Die laatste komt standaard met 256GB opslagruimte. Voor de Pixel 10 Pro Fold ben je in oktober minimaal 1899 euro kwijt.

