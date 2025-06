‘Google Pixel 10 slaat een hoop belangrijke upgrades over’

De Pixel 10 krijgt verschillende verbeteringen, maar nu blijkt dat Google ook belangrijke upgrades overslaat.

Google Pixel 10 upgrades gelekt

Dat de Google Pixel 10-serie van buiten enorm op zijn voorgangers lijkt, bleek al uit de gelekte renders. Een nieuw rapport van Android Headlines laat weten dat de smartphone intern ook belangrijke upgrades overslaat. Hiermee lijkt het verschil tussen de Pixel 9 en Pixel 10 serie kleiner dan verwacht.

Te beginnen met de camera’s achterop. We wisten al dat ook de standaard Pixel 10 nu een derde camera krijgt, in de vorm van een telelens. Helaas beweert de bron nu dat er kleinere sensors voor de hoofd- en groothoeklens nodig zijn, om überhaupt ruimte te maken voor de extra camera. Dat zorg mogelijk voor slechtere prestaties bij weinig licht.

Om nog even bij de camera’s te blijven: de reguliere Google Pixel 10 krijgt mogelijk geen Ultra Res Zoom. Dat is een vernieuwde versie van Super Res Zoom dat we kennen sinds de Pixel 3. De functie laat de telefoon meer dan 8x inzoomen en verbetert het resultaat van de afbeelding achteraf, al is dit dus mogelijk alleen beschikbaar voor de Pixel 10 Pro-modellen.

De camera’s, de nieuwe Tensor G5-chip en andere hardware in de Pixel 10 moet goed gekoeld worden. Doorgaans is de beste koeloplossing voor smartphones een vapor chamber, maar ook dat krijgt de Pixel 10 naar verluidt niet. Ook de reguliere Pixel 9 had deze niet. De Pixel 9 Pro wel, waarop die een groot verschil maakte.

En Google laat mogelijk de ondersteuning voor wifi 7 vallen, terwijl de Pixel 9 en 9 Pro dit wel hadden. De Pixel 9a had ook geen ondersteuning, al is dat een beter betaalbaar toestel. Als Google het draadloze internetprotocol weglaat, is het een opvallende keuze.

Wat verwacht jij van de Pixel 10-serie? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

Lees de Pixel 9-review conclusie

Laten we er niet omheen draaien: de Google Pixel 9 is een uitstekende smartphone. Google voert een aantal mooie upgrades door waar je ook echt iets aan hebt. Het scherm is feller, de batterij gaat langer mee, de nieuwe vingerafdrukscanner is razendsnel en de Tensor G4 presteert beter.

Daarnaast zijn we fan van het nieuwe design, al oogt de Pixel 9 generieker dan zijn voorgangers. Op de camera’s en het updatebeleid valt daarentegen weinig aan te merken. Wel balen we er ervan dat Google de oplaadsnelheid niet heeft verbeterd. Wie heeft er nou zin om ruim anderhalf uur op een volle accu te wachten?

Ook steekt de adviesprijs van 899 euro een beetje. De Google Pixel 9 is weer duurder geworden, waardoor je diep in de buidel moet tasten voor dit instapmodel. Dat is wat ons betreft alleen de moeite waard als je een oudere Pixel-telefoon hebt en niet wil overstappen naar een ander merk.

-> Bekijk de volledige Google Pixel 9 review