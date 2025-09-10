Google Pixel 10 versus iPhone 17: dit zijn de 5 grootste verschillen

De nieuwste smartphones van Apple en Google zijn nu te koop: de iPhone 17 en Pixel 10. Wat zijn de grootste verschillen? We leggen het uit.

Google Pixel 10 vs iPhone 17: de vergelijking

Apple heeft deze week zijn iPhone 17 gepresenteerd, waardoor we de smartphone nu goed kunnen vergelijken met de nieuwste telefoon van Google: de Pixel 10. Wie heeft de beste camera’s, de grootste batterij en hoe zit het met de software? Je leest alles in dit vergelijkingsartikel!

1. Afmetingen en camera: iPhone 17 maakt betere selfies

Qua afmetingen liggen de twee toestellen heel dicht bij elkaar, alleen is de Pixel 10 een stukje zwaarder, met 204 gram versus de 177 gram van de iPhone 17. Beide toestellen hebben een 6,3 inch-scherm met dezelfde piekhelderheid (3000 nits) en adaptieve ververssnelheid tot 120Hz.

De camera’s liggen ook dicht bij elkaar. Toch heeft de iPhone 17 twee lenzen en de Pixel 10 heeft er drie stuks. Met de Pixel 10 kun je daarom beter inzoomen (tot 20x) vergeleken met de iPhone 17 (tot 10x).

De selfiecamera van de iPhone 17 (18 megapixel) is wel beter dan die van de Pixel 10 (10,5 megapixel). Ook heeft de selfiecamera van de iPhone 17 een groter diafragma om meer licht door te laten. Dat zorgt voor heldere zelfportretten, ook als het binnen bijvoorbeeld donker is.

2. Chips en geheugen: Pixel 10 heeft meer werkgeheugen, maar minder opslag

Apple maakt inmiddels steeds meer eigen chips. Naast zijn A19-chip om de iPhone 17 aan te sturen, heeft het bedrijf nu ook een N1-chip voor draadloze netwerken met ondersteuning voor wifi 7.

Google heeft met zijn Tensor G5 ook een sterke chip om de Pixel 10 aan te sturen, maar voor draadloze netwerken is een modem van een derde partij nodig en die biedt ondersteuning voor wifi 6 en niet wifi 7. De Tensor is bovendien minder krachtig dat de A19-chip van Apple, al levert ‘ie alsnog goede prestaties af.

Qua geheugen zijn er grote verschillen. Met de Pixel 10 krijg je 12GB werkgeheugen en kun je kiezen uit 128GB of 256GB opslagruimte. De iPhone 17 geeft standaard meer opslagruimte, met de keuze tussen 256GB en 512GB. Toch heb je bij de iPhone 17 juist beduidend minder werkgeheugen met 8GB.

3. Batterij: Pixel 10 heeft grotere accu

De iPhone 17 is in 20 minuten tot 50 procent opgeladen met de juiste adapter. De Pixel 10 is in 30 minuten tot ongeveer 55 procent opgeladen. Dit ligt dus niet ver uit elkaar. Wel heeft de Pixel 10 een beduidend grotere accu.

De Pixel 10 heeft namelijk een 4970 mAh-batterij, terwijl de iPhone 17 het met 3692 mAh moet doen. Dat lijkt een groot verschil, maar hoeft dat in de praktijk niet te zijn. Het ene toestel kan namelijk mogelijk efficiënter met stroom omgaan dan de ander. iOS doet dat over het algemeen beter dan Android.

4. Android vs iOS: AI maakt het verschil

Android en iOS zijn in de afgelopen jaren steeds meer op elkaar gaan gaat lijken. Google en Apple kopiëren namelijk regelmatig functies van elkaar om hun besturingssystemen te verbeteren. Dat is goed nieuws voor consumenten, want daar worden beide platformen alleen maar beter van.

Toch drijven Android en iOS nu juist weer uit elkaar. Voor Google is AI namelijk een essentieel onderdeel van Android op een Pixel-smartphone. Gemini kom je overal tegen. Apple loopt op dit vlak enorm achter. Zo ging het tijdens de presentatie van de iPhone 17 nauwelijks over AI, terwijl de technologie bij de Pixel 10-presentatie de hoofdrol had.

5. Prijzen en kleuren: Pixel 10 standaard goedkoper

De Pixel 10 is vanaf 899 euro te koop, terwijl de iPhone 17 vanaf 969 euro verkrijgbaar is. Toch krijg je bij de Pixel 10 voor die prijs zoals gezegd maar 128GB opslagruimte, terwijl je bij de iPhone 17 dan al 256GB tot je beschikking hebt.

Kies je ook voor 256GB in de Pixel 10 dan kost je dat 999 euro. Ga je bij de iPhone 17 voor 512GB opslagruimte dan mag je maar liefst 1219 euro neerleggen.

De Pixel 10 is in vier kleuren verkrijgbaar: Indigo (donkerblauw), vorst (lichtblauw), citroengras (geelgroen) en Obsidiaan (zwart). De iPhone 17 is in vijf kleuren verkrijgbaar: lavendel, saliegroen, nevelblauw, wit en zwart.

