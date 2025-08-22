Google Pixel 10 vs Pixel 9: de 4 belangrijkste verschillen op een rij

Nu Google de Pixel heeft onthuld, is het tijd om de smartphone te vergelijken met zijn voorganger. Hoe verschilt het toestel met de Pixel 9?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 10 vs Pixel 9: een vergelijking

Met de Pixel 10-serie brengt Google zijn belangrijkste smartphones voor de komende twaalf maanden uit. Het instapmodel, de Pixel 10, is vanaf volgende week (28 augustus) in Nederland en België verkrijgbaar en kost 899 euro. Daarmee is ‘ie even duur als zijn voorganger, de Pixel 9.

Google houdt dus vast aan dezelfde adviesprijs, maar heeft wel enkele interessante upgrades doorgevoerd. Hoog tijd om de belangrijkste verschillen tussen de Pixel 10 en Pixel 9 onder elkaar te zetten, zodat je weet wat er is verbeterd. Lees gauw verder!

1. Een nieuwe camera

We beginnen bij een belangrijke verbetering van de Google Pixel 10, want de telefoon heeft een telelens gekregen. Daarmee kun je 5x optisch inzoomen; oftewel het beeld dichterbij halen zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat. Dankzij de Super Res Zoom-functie kun je tot 20x digitaal zoomen.

De telelens is een fijne toevoeging én een feature die ontbrak bij de Pixel 9. Deze smartphone had alleen een hoofdcamera en groothoeklens, de ‘Pro Pixels’ van vorig jaar hadden de zoomcamera al wel. Alle toestellen in de Pixel 10-serie hebben nu een telelens. Die van de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL is overigens nog wel iets beter.

Bij de andere camera’s lijkt Google juist enkele downgrades te hebben doorgevoerd. Zo heeft de hoofdcamera nu een resolutie van 48 megapixel, terwijl de Pixel 9 nog een 50 megapixel-hoofdcamera had. Het verschil in resolutie is minimaal, maar de sensor van de Pixel 10-camera is wel een stuk kleiner. Hierdoor hebben foto’s vaak minder detail en kan de lens minder licht opvangen.

Bij de groothoeklens is het verschil nog iets groter. De 48 megapixel-camera van de Pixel 9 is vervangen door een simpelere 13 megapixel-groothoeklens. Die heeft naast een lagere resolutie ook een kleinere sensor en smallere beeldhoek.

Hoe de camera’s in het echt presteren, moeten we natuurlijk testen. Houd onze website de komende tijd in de gaten voor de uitgebreide review.

2. Grotere batterij

Ondanks dat de Pixel 10 precies even groot is als zijn voorganger, heeft Google toch een grotere batterij in het toestel weten te proppen. De accucapaciteit gaat van 4700 mAh naar 4970 mAh. Dat zou moeten zorgen voor een (iets) betere accuduur, maar ook dat moeten we testen.

Het opladen gaat bij de Pixel 10 ongeveer even snel als bij voorganger, en dus nog steeds niet heel vlot. Gebruik je een 30 watt-lader, dan kun je het toestel in 30 minuten voor 55 procent vullen. Een volledige oplaadbeurt neemt waarschijnlijk zo’n anderhalf uur in beslag.

Wél nieuw is Pixelsnap, een nieuwe manier om de Pixel 10 op te laden. Je kan magnetische opladers en andere accessoires op de telefoon vastklikken. De feature lijkt op MagSafe van Apple en deze iPhone-accessoires worden zelfs ondersteund door Google.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Sneller door Tensor G5

Bij een nieuwe Pixel-smartphone hoort natuurlijk een nieuwe Tensor-processor. De Pixel 10 is uitgerust met de Tensor G5-chip en die werkt nu nog beter met alle AI-functies die op het toestel staan. Ook is de processor krachtiger en efficiënter.

De Google Pixel 9

Net als bij de Pixel 9 krijg je standaard 12GB aan werkgeheugen en 128GB opslag bij de Pixel 10. Google verkoopt ook een 256GB-model, maar daar betaal je natuurlijk wel meer voor. Het prijsverschil bedraagt 100 euro.

4. Een (nog) beter scherm

Hoewel de Pixel-telefoons er bijna identiek uitzien, is het scherm bij de Pixel 10 wel beter. Dit komt vooral door de hogere piekhelderheid van 3000 nits. Bij de Pixel 9 was dit ‘maar’ 2700 nits. Of je het verschil echt gaat merken, is lastig te zeggen. De Pixel 9 had immers al een uitstekend scherm.

Het display is opnieuw 6,3 inch groot en daardoor makkelijker met één hand te bedienen. De resolutie (2424 bij 1080 pixels) en ververssnelheid (120Hz) is ook hetzelfde gebleven.

Prijzen

De Google Pixel 10 heeft een adviesprijs van 899 euro en is vanaf 28 augustus in Nederland te koop. Voor de 256GB-versie betaal je 999 euro. Het toestel is goedkoper in combinatie in combinatie met een abonnement.

Ook de Pixel 9 van vorig jaar is nog verkrijgbaar bij Nederlandse webwinkels. Check de beste deals via de linkjes hieronder.