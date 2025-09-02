‘Google geeft voordelige Pixel 10a een oude chip’

Een nieuwe smartphone betekent doorgaans ook een nieuwe processor. Dat geldt volgens verse geruchten niet voor de Google Pixel 10a: die zou dezelfde Tensor G4-chip krijgen als zijn voorganger.

‘Tensor G4-chip in Google Pixel 10a’

De Pixel 10-smartphones draaien allemaal op een Tensor G5-chip, de eerste die helemaal door Google zelf is ontwikkeld. In het verleden kwamen nieuwe Tensors een halfjaar later ook in de goedkopere ‘a’-telefoons van de zoekgigant terecht. Die vlieger lijkt dit keer helaas niet op te gaan.

Volgens insider Mystic Leaks heeft de Google Pixel 10a, die we volgend voorjaar verwachten, namelijk een Tensor G4-chip aan boord. Dat is de processor die ook in al in de huidige Pixel 9a zit. Waarschijnlijk wil Google zo een groter gat creëren tussen zijn dure en voordeligere toestellen.

Google Pixel 9a

De Pixel 10a zou dus niet sneller worden dan zijn voorganger. Hoe Google de smartphone dan wel gaat verbeteren, is nog de vraag. Volgens de genoemde Mystic Leaks krijgt de Pixel 10a in ieder geval geen telelens om mee in te zoomen. Die stopte Google dit jaar wel voor het eerst in de normale Pixel 10.

We verwachten sowieso weer een 6,3 inch-oled-scherm, dat een helderheid van maximaal 2000 nits haalt. Het instapmodel heeft 128GB opslag aan boord. Mogelijk stopt Google een grotere accu in het toestel om kopers te lokken, maar dat is pure speculatie. Ook een lagere adviesprijs behoort tot de mogelijkheden.

Meer over de Pixel 9a

Wie een voordelige smartphone van Google wil, is voorlopig nog aangewezen op de Pixel 9a. Die heeft eveneens een mooi 6,3 inch-oled-scherm en een vrijwel plat frame, waarin de 48 megpixel-hoofcamera en 13 megapixel-groothoeklens zijn verwerkt.

In onze review hiernaast lees je alles over het toestel. Je koopt de Pixel 9a momenteel voor € 439,-.

