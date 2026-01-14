Zien: Google Pixel 10a heeft opnieuw dikke schermranden

De geruchten over de Google Pixel 10a volgen elkaar in rap tempo op. Nu is een afbeelding gelekt waarop de nieuwe instap-Pixel te zien is. Bekijk ‘m hier.

Bekijk de Google Pixel 10a render

Eerder schreven we dat de Google Pixel 10a mogelijk sneller verschijnt dan verwacht en nu duikt een afbeelding van de smartphone op. Het plaatje wordt gedeeld door de doorgaans betrouwbare website Android Headlines, en laat zien dat de Pixel 10a verdacht veel lijkt op zijn voorganger.

Google lijkt zelfs (bijna) niets te veranderen aan het design van de Pixel 9a. Dat betekent dat de nieuwste smartphone opnieuw een compact ontwerp met een platte achterkant heeft, waarbij het camera-eiland nauwelijks uitsteekt.

Op de render zien we ook dat de schermranden behoorlijk dik zijn, wat anno 2026 een beetje ouderwets oogt. We zien de zwarte versie van de Pixel 10a, al zou Google de smartphone ook in drie andere kleurtjes uitbrengen. Hierbij gaat het naar verluidt om wit, paars en rood.

Waarschijnlijk weinig vernieuwingen

Android Headlines deelt ook enkele specificaties van de Pixel 10a, al zijn de meeste al bekend. De smartphone krijgt een scherm van 6,3 inch met een ververssnelheid van 120Hz. Het display kan de ververssnelheid terugschakelen naar 60Hz om stroom te besparen, maar ltpo-technologie ontbreekt.

Het toestel heeft – net als zijn voorganger – een 5100 mAh-batterij die waarschijnlijk weer met 23 watt oplaadt. Onder de motorkap zit mogelijk opnieuw de Tensor G4-chip van vorig jaar, en niet de nieuwere Tensor G5. Google stopt hier 128GB aan opslagruimte bij en ook verschijnt een 256GB-model.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer Google de Pixel 10a uit de doeken doet. Volgens een betrouwbare insider gaat de smartphone medio februari in de verkoop, al moeten we natuurlijk eerst wachten op de officiële aankondiging. Uiteraard houdt Android Planet je op de hoogte met het laatste Google-nieuws.