‘Dit zijn écht gelekte renders van de Google Pixel 10a, niet de 9a’

Online zijn renders opgedoken van de Google Pixel 10a. Het lijkt er echter op dat de nieuwe smartphone als twee druppels water lijkt op zijn voorganger.

Bekijk hier de Google Pixel 10a-renders

De Google Pixel 10a verschijnt voorlopig nog niet in de winkels, maar dat weerhoudt website Android Headlines er niet van om alvast afbeeldingen te delen van de verwachte telefoon. Het gaat om vroege renders, die wel het design laten zien.

Helaas lijkt er weinig te veranderen ten opzichte van de Pixel 9a, die eerder dit jaar is uitgebracht. Sterker nog, de nieuwe 10a ziet er precies hetzelfde uit als zijn voorganger. Het toestel heeft naar verluidt een iets kleiner 6,2 inch-scherm (in plaats van 6,3 inch) en afmetingen van 153,9 bij 72,9 bij 9 millimeter.

Daarmee is de Pixel 10a ietsjes compacter dan de 9a, maar wel een fractie dikker. De smartphone heeft weer een ontwerp met een plastic achterkant, platte randen en een camera-eiland dat niet of nauwelijks uit de behuizing steekt. Op de renders zien we de Google-telefoon in het blauw, maar het is onduidelijk in welke kleuren ‘ie daadwerkelijk zal verschijnen.

De randen rondom het scherm lijken bij de Pixel 10a dunner te zijn. Dat is goed nieuws, want de ‘bezels’ zijn bij de Pixel 9a nogal aan de dikke kant. Dit oogt een beetje ouderwets. Aan de bovenkant zien we opnieuw een klein gat in het scherm, voor de selfiecamera. Net als bij de meeste Android-telefoons dus.

Wat we nog meer weten

De Pixel 10a moet het betaalbare alternatief voor de Pixel 10-serie worden, net als eerdere a-telefoons van Google. De verwachting is dat het nieuwe toestel pas volgend jaar in april of mei wordt aangekondigd. De Pixel 9a werd dit jaar in april uitgebracht met een adviesprijs van 549 euro. Inmiddels koop je ‘m voor € 439,-.

Wat de Pixel 10a gaat kosten is onbekend, maar het zal niet ver van de 549 euro af zitten. Volgens eerdere geruchten heeft de smartphone dezelfde Tensor G4-chip als zijn voorganger, al zou ‘ie iets betere prestaties moeten afleveren. Daarnaast kiest vermoedelijk opnieuw voor een 5100 mAh-accu. Zoals je in de Pixel 9a review kunt lezen, was de batterij één van de sterkere punten van het toestel.

Uiteraard volgen we al het nieuws over de Google Pixel 10a en houden we jou op de hoogte. Volg ons via de website, of gebruik de app en/of nieuwsbrief via de knoppen hieronder!