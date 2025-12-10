Extra veel voordeel op de Samsung Galaxy Watch8 Lifestyle Pack

'Gelekte Google Pixel 10a-specs zijn een-op-een kopie van Pixel 9a'

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
10 december 2025, 16:55
2 min leestijd
‘Gelekte Google Pixel 10a-specs zijn een-op-een kopie van Pixel 9a’

Het is nog even wachten tot de Google Pixel 10a officieel het licht ziet. Toch weten we al een hoop, want na de renders zijn nu ook de specificaties gelekt. En die komen ons wel héél bekend voor.

Na design ook al Pixel 10a specificaties uitgelekt

Eerder lekten al de mogelijke renders uit van de aankomende Google Pixel 10a, die akelig lijken op de Pixel 9a. Toen hadden we nog de hoop dat we onder de motorkap wel de nodige vernieuwingen en verbeteringen konden verwachten.

Die hoop is enigszins verdwenen nadat de bekende lekker Evleaks een screenshot heeft gedeeld met enkele interessante specs. Zo moet de Google Pixel 10a een 6.3 inch amoled-scherm hebben met een ververssnelheid van maximaal 120Hz.

Google Pixel 9a review
Google Pixel 9a

Als we de rest van de specificaties mogen geloven, dan krijgt de Pixel 10a standaard 128GB opslag, 8GB ram en een batterij van 5100 mAh. Klinkt dat bekend? Kan kloppen, want hiermee heeft-ie exact dezelfde wapenfeiten als zijn voorganger, de Pixel 9a.

Die gelijkenis zien we trouwens ook terug in de camera’s. Met een hoofdcamera van 48 megapixel en twee 13 megapixel camera’s (groothoeklens en selfiecamera) wordt ons ook op dat vlak geen verbetering voorgeschoteld. Het blijven natuurlijk geruchten, maar het nieuws is wat teleurstellend.

Wel betere chipset?

In het gelekte document wordt niets gedeeld over de processor van de Pixel 10a. De 9a draait net als de andere Pixel 9’s op de Tensor G4-chip. Mogelijk wordt ook de Pixel 10a met die oudere chip uitgerust en draait-ie dus niet op de snelste Tensor G5 die in de huidige Pixel 10-serie zit. Dat blijkt uit eerdere geruchten.

Ook qua modemchip kan het nog twee kanten op: óf de Pixel 10a krijgt de oude Exynos 5300-chip óf de vernieuwde opvolger: de 5400. Een mogelijke upgrade naar die laatste zou gunstig kunnen zijn voor de batterijduur en het voorkomen van eventuele oververhittingsproblemen.

Google Pixel 9a review: sterke midranger met lange adem

Google Pixel 9a review: sterke midranger met lange adem

Momenteel haal je de Google Pixel 9a voor € 397,- in huis. Wat de Pixel 10a moet gaan kosten, weten we nog niet. Gaat het prijsverschil te groot zijn en blijken de gelekte specs inderdaad te kloppen? Dan zouden wij niet weten waarom je naar de winkel zou moeten rennen. Maar, laten we de conclusies bewaren voor na onze review.

Want na de release gaan wij uiteraard volop aan de slag met de Pixel 10a zodat jij alles weet over de specificaties en of het toestel de moeite waard is.

Via: Android Police
Geruchten Android Smartphones Google Google Pixel 10a Google Pixel 9a

Google Pixel 10a
Google Pixel 10a

